YouTube пошел медийной войной на Россию. МИД РФ заявил об информационной агрессии

29.09.2021 08:47 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Администрация американского видеосервиса YouTube, принадлежащего компании Google, удалила без возможности восстановления аккаунты немецкой редакции российского холдинга RT.

Об этом в своем блоге сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Симоньян, при этом немецкий аккаунт телеканала входил в ТОП-5 по популярности среди СМИ этого государства, опережая известный Deutsche Welle и другие немецкие ресурсы. Симоньян назвала такие действия объявлением медийной войны России и призвала власти своей страны ввести санкции в отношении немецких СМИ и самого YpuTube.

«Ранее Люксембург отказал нам в выдаче лицензии на вещание, сославшись на мнение властей Германии. Это настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия. Очень жду, что родное государство, не откладывая, запретит в России «Дойче Велле» и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты ARD и ZDF. Я уже молчу про санкции к самому Ютюбу. Хотя бы из самоуважения мы должны это сделать», – отмечает главред RT.

«Уважаемые законодатели! Не могли бы вы, пожалуйста, принять такое законодательство, чтобы Роскомнадзор не был вынужден смешить искандеры, грозя гуглу штрафом аж в 15 тысяч евро? Или хотя бы объясните, почему Франция может штрафовать «Гугл» на полмиллиарда тех же евро, а мы не можем? Никто из патриотического лагеря эту логику осмыслить не может, поверьте», – написала Симоньян.

Ее поддержал российский телеведущий Андрей Медведев, который сравнил информационный фронт с окопной войной.

«В который раз я сейчас напишу о том, что на YouTube спокойно существуют каналы идеологов террористов и украинских карателей? Проблема в том, что кажется не все понимают, что медиа сегодня это такой же фронт, как окопы, полевые штабы, танки, беспилотники, спецназ, предполье… Так вот у ответственных товарищей нет, на мой взгляд, понимания, что мы можем создать хоть какое супер вооружение.

Но если проиграем информационную войну, то кнопки нажимать для запуска ракет будет некому. А сейчас не будет ничего. Это я на твою реплику отвечаю. Будет YouTube и дальше в России работать. И так будет продолжаться до тех пор, пока осознание того, что мы под обстрелом, что нас бомбят и загоняют в информационное гетто не войдёт в каждую чиновную голову», – обратился Медведев к Симоньян.

При этом, Роскомнадзор потребовал от YouTube «в максимально короткие сроки снять все ограничения с каналов «RT DE» и «Der Fehlende Part», о чем проинформировать Роскомнадзор, а также пояснить причины их введения».

Отреагировали и в МИД РФ – там закрытие аккаунтов назвали актом информационной агрессии и пригрозили ответными мерами в отношении немецких СМИ и видеохостинга YouTube.

По мнению блогера и политического обозревателя Бориса Рожина, российским ведомствам пора переходить от угроз к реальным действиям в отношении как американского видеосервиса, так и его собственников.

«Интерес конечно представляет реакция Роскомнадзора в случае отказа Google разблокировать RT DE. Потому что сказав А, затем надо говорить и Б, то есть что-то закрывать в ответ в рамках симметричной или асимметричной реакции. Так как основная претензия обращена не к Германии (как у Симонян требовавшей закрыть немецкие СМИ), а к Гуглу (как владельцу Ютуба), основные рестрикции должны в теории затронуть не немецкие СМИ, а именно сервисы Гугл на территории России. Но это в случае отказа. Так что осталось немного подождать», – считает Рожин.

«Набирается критическая масса претензий к глобальным интернет-гигантам. Они начали давать задний ход, но не всегда и не во всем. К «Фейсбуку», «Твиттеру», «Ютюбу» по-прежнему много претензий: они не удаляют запрещенный контент. Глава «Ютюб» Сюзан Воджицки кормит нас обещаниями сделать «все возможное» для выполнения всех требований российских властей, но пока явно делает все возможное, чтобы этого не делать.

Более того, намеренно идет на обострение. «Ютюб» только что закрыл оба немецких канала RT без права восстановления. Не разблокирован и ряд ранее заблокированных российских ресурсов. К 1.01.2022 по новому закону все эти компании обязаны зарегистрироваться в России. Но еще до этого могут вконец испортить отношения с государством российским», – отмечает в своем блоге сенатор Алексей Пушков.