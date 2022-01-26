YouTube продолжает цензурировать российские медиа

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В дни новогодних праздников, когда российские граждане предавались заслуженным отдыху и веселью, самый популярный видеохостинг в мире, принадлежащий медиагиганту Google, тихой сапой устроил подлянку, отключив каналы «Русского радио» и группы «Земляне».

На запрос медиахолдинга «Русская медиагруппа», выступающей владельцем «Русского радио», администрация YouTube ответила, что блокировка каналов произошла по причине «нарушения норм сообщества».

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По версии руководства YouTube, к нему обратилась с претензией некая неназванная фирмочка с жалобой на «Землян» и «Русское радио», что те, мол, разместили на своих каналах медиаматериалы, которые фирмочка успела опубликовать раньше других.

В ответ, «Русская медиагруппа» выступила с официальным заявлением о представлении администрации YouTube полного пакета документов, доказывающего, что контент, на который наложил лапу анонимный заявитель, на самом деле принадлежит российскому медиахолдингу, а не какому-то там неназванному «первонаху».

Несмотря на веские доводы представителей «Русской медиагруппы», администрация YouTube проигнорировала доказательства, продолжив блокировку канала «Русского радио». В связи с чем представители российской стороны выразили надежду, что блокировка произошла вследствие введения компании в заблуждение оппонентом, а не в рамках идеологической цензуры.

Впрочем, представители «Русской медиагруппы» сами не очень верят в эту оговорку, напоминая, что YouTube и ранее был замечен в блокировке каналов пророссийских СМИ, игнорируя их обращение их представителей в суд, как и российское законодательство.

В заявлении отражён общеизвестный факт, что «Русская медиагруппа» активно занимается продвижением русской культуры и русского языка в массы, позиционирует себя, как патриотический медиахолдинг, и блокировка такого канала, как «Русское радио» лишает миллионы пользователей сети важного для них контента.

В самом деле, «Русское радио» первым в стране стало транслировать исключительно русскую музыку, не деля исполнителей по их гражданству и национальности, предоставляя равные возможности с российскими исполнителями группам и отдельным русскоязычным исполнителям из Белоруссии, Украины, Казахстана, Узбекистана и других стран. Любой желающий может лично убедиться, что творчество русскоязычных исполнителей из других республик является постоянным наполнением плейлистов «Русского радио». Не говоря уже о том, что многие годы «Русское радио» входит в топ наиболее популярных радиостанций страны.

В заявлении «Русской медиагруппы» выражается недоумение политикой видеохостинга, ополчившегося на единственную радиостанцию, продвигающую исключительно русскую музыкальную культуру и традиционные ценности. При том, что администрация YouTube сквозь пальцы смотрит на размещение у себя контента, нарушающего российское законодательство, пропагандирующего девиантное поведение, сатанизм, наркотики, нецензурную лексику и прочий квир, не видя в них «нарушения правил сообщества».

Отмечена также «своеобразная» реакция руководства YouTube в отношении «Русского радио», когда блокировка произошла в новогодние праздники, оперативно, без возможности последующего диалога сторон, предоставления дополнительных документов и информации. Тогда как нарушающий российское законодательство контент не удаляется и не блокируется по требованию российских регуляторов.

24 января в дело вмешался Роскомнадзор, потребовавший от руководства YouTube объяснения об истинных причинах блокировки каналов «Землян» и «Русского радио», поскольку все необходимые документы о правах на размещённый контент их представителями были предоставлены.

В Совфеде были также возмущены произволом «демократического СМИ» против представителей российской массовой культуры, выдав рекомендацию – оштрафовать YouTube за однобокую и неоправданную цензуру.

Судя по тому, что в недрах YouTube никак не отреагировали на требование Роскомнадзора, предпочитая взять паузу и набрать в рот воды в ожидании ответного хода российских регуляторов, крупного штрафа его владельцу, компании Google, не избежать.

Есть мнение, что пауза руководством шкодливого медиаресурса взята умышленно, чтобы увидеть результат прошлогоднего решения Таганского суда Москвы, постановившего оштрафовать Google на 7,2 млрд рублей за отказ от блокировок противоправного содержимого.

Отличие от прежних штрафных санкций состоит в том, что российский суд впервые озвучил сумму, на которую решено наказать глобального IT-гиганта, исходя из 5-10% от выручки компании на российском рынке за 2020 год.

YouTube, при этом, наравне с Facebook, является злостным нарушителем, систематически не выполняя требования российского регулятора. С другой стороны, обещание выписать штраф с оборота компании, заставило Facebook шевелиться и удалить все материалы, нарушающие российское законодательство, благодаря чему компания не понесла денежный ущерб.

Данные таковы, что, с начала 2021 года Meta (бывший Facebook), Google и TikTok выписано 111,6 млн рублей штрафов за игнорирование требования регулятора по удалению запрещённого в России контента. Мeta оштрафовали на 70 млн рублей, Google – на 37,5 млн рублей, TikTok – на 4,1 млн рублей. В РКН добавили, что только TikTok заплатил всю необходимую сумму.

Таким образом, закрадывается подозрение, что самое упёртое и систематически нарушающее законы страны, где мутит бизнес, подразделение Google не просто выкинуло русофобскую подлянку в новогодние праздники, но и нанесло ответный удар за выписанный штраф с оборота.

Тем самым, предсказуемость поведения YouTube и других иностранных медиагигантов на российских просторах будет зависеть исключительно от воли и умения регуляторов добиваться исполнения нарушителями законных требований, главным из которых является открытие российского офиса.