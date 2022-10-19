YouTube заблокировал канал СовФеда накануне судьбоносных решений по СВО

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Сегодняшнее заседание Совета Федерации РФ не транслируется в YouTube, поскольку Google заблокировал аккаунты верхней палаты российского парламента и удалил всю информацию с них за 8 лет без возможности восстановления.

В сообщении Google говорится, что аккаунты Совфеда и связанного с ним телеканала верхней палаты «Вместе-РФ» заблокированы в соответствии с правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций. В двух аккаунтах было более 200 тысяч подписчиков и 20 тысяч видео.

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Совет Федерации заявил, что продолжит вести трансляции на отечественных платформах. Сейчас трансляцию заседания можно смотреть на Рутьюб, ВКонтакте, в «Телеграме». Сегодняшнее заседание особенно важно. Оно не закончится, как обычно в 15.00, а продолжится в 17.00 после того, как Совет безопасности РФ вынесет какие-то экстренные решения.

«Предполагая подобное развитие событий, Совет Федерации и «Вместе-РФ» активно развивали площадки на отечественных платформах, чтобы весь видеоконтент был доступен для наших пользователей вне зависимости от действий недружественных стран», – говорится в сообщении. «Могу сказать, что в Совете Федерации остаётся настрой на максимальную открытость. Как и прежде, планируем транслировать пленарные заседания, заседания комитетов и другие парламентские форматы в прямом эфире на доступных площадках. С отключением YouTube проблем с этим не возникло», – заявил начальник пресс-службы Совета Федерации Владислав Пономаренко.

Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать аккаунты Совфеда, а сенатор РФ Алексей Пушков обратится в Генпрокуратуру РФ с предложением рассмотреть возможность блокировки YouTube на территории России.

«Пора уже применять к YouTube самые жесткие меры. Все попытки убедить платформу не блокировать российские государственные ресурсы ни к чему не приводят. Уже 60 российских государственных и связанных с ними ресурсов заблокированы. YouTube является идеологическим информационным проектом. Они работают в основном для того, чтобы сохранить некоторое влияние на российскую аудиторию, сделать российскую аудиторию зависимой от собственной платформы, поскольку у нее достаточно много пользователей. И пользуются этой зависимостью, чтобы навязывать нам свою политику. Это недопустимая практика», – сказал Пушков.

С ним не согласился другой сенатор Андрей Клишас.

«Совет Федерации не считает правильным требовать блокировки YouTube. Нам нужно работать над появлением отечественных площадок. Всё это судороги остатков западной демократии и свободы слова. На работе информационной Совфеда это не отразится никак», – написал Клишас в своем ТГ-канале.

Инициатива Пушкова навела переполох в среде российских либералов.

«Гипотетическая блокировка Youtube – идеальный способ показать, что «мы способны дать ответ». Говорить о том, что этот шаг может принести какие-либо иные результаты – серьезное преувеличение», – написал петербургский политолог Михаил Виноградов.

А политконсультант Леонид Давыдов связал блокировку аккаунтов СовФеда с отказом Госдумы от прямых трансляций.

«Новости симметричных ответов: YouTube закрыл каналы Госдумы и Совфеда. В ответ палаты закрыли свои трансляции для граждан», – написал он.

Этот пост был тут же растиражирован либералами, который не смутил тот факт, что аккаунты Госдумы были заблокированы еще весной.

«Когда подобные новости пишут малоизвестные и слабоинформированные телеграм-каналы – это одна история. Но такое недопустимо для эксперта и политконсультанта с 1,5 млн подписчиков», – возмутился Совет Федерации в своем официальном канале.