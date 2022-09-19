YouTube «выпилил» ролик об украинских репрессиях против педагогов на Донбассе

19.09.2022  21:06 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 453
 
Дзен, Донбасс, Информвойна, Образование, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Скандал, Украина
Новости Украины

Видеохостинг YouTube удалил ролик о судьбе русскоязычных педагогов на Донбассе, попавших под каток украинских репрессий и террора.

Об этом в своем ТГ-канале написал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Видеохостинг YouTube удалил ролик о судьбе русскоязычных педагогов на Донбассе, попавших под каток украинских...

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«Представители киевского режима в публичной плоскости называли русских учителей коллаборационистами, угрожали тюремными сроками, на них совершались покушения. Но в корпорации Google, к которой относится YouTube, этот сюжет отнесли к «дискриминационным высказываниям». Мол, это мы кого-то «дискриминируем», раскрывая террористическую и антигуманную суть действий и Киева, и его западных патронов», – написал Слуцкий.

Он предлагает подписчикам посмотреть фильм в «ВКонтакте», «Одноклассниках», «Дзен» и Rutube. канале.

«Из уважения к постоянным подписчикам мы будем сохранять до последнего свою площадку на YouTube», – отметил Слуцкий.

Двойные стандарты Запада высмеял в своем блоге и проживающий в Лондоне российский юрист Дмитрий Гололобов.

«Напишешь плохо о евреях – антисемит, о Евросоюзе – враг демократии, о русских – лауреат Нобелевской премии», – отметил он в своем телеграм-канале.

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