YouTube забанил канал Корчинского за разжигание розни

05.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Администрация YouTube забанила канал украинского праворадикала и медиапровокатора Дмитрия Корчинского “ВсесвітньоБроварське телебачення”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщается в группе поддержки видеоблогера Анатолия Шария в соцсети Фейсбук.

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Как пишет основатель группы Сергей Чамлай, Корчинского оставили “один на один с теориями заговора в своей голове”.

“Передайте кто-нибудь Дмитрию, что когда ты называешь всех жителей Донбасса “предателями” и “коллаборантами” и в принципе в своих видео ведешь себя неадекватно – то это всегда приводит к какому-то значимому результату. Например, к бану аккаунта за нарушение правил сообщества YouTube. Искренне надеемся – к вечному бану”, – говорится в сообщении в группе поддержки Шария.

В группе также напомнили, что “журналисты” этого (Всемирноброварского- Ред.) “телевидения” периодически устраивают провокации. “Буквально неделю назад – в Киево-Печерской Лавре. А год назад – на крестном ходе Украинской православной церкви”, – уточнили в группе.