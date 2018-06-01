01.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Общество, Происшествия, Скандал, Украина

YouTube заблокировал канал украинского пранкера, глумившегося над трагедией в Кемерово


YouTube заблокировал канал скандального украинского пранкера Евгения Вольнова, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в сообщении на канале Вольнова в YouTube.

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“Этот аккаунт был заблокирован за нарушение принципов сообщества YouTube”, – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в отношении пранкера, известного в интернете под псевдонимом Евгений Вольнов, возбудили уголовное дело по статье 282 УК РФ ( “Подстрекательство ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства”). 23 апреля Московский городской суд признал законним заочный арест пранкера, гражданина Украины, который распространял в интернете ложные сведения о количестве погибших во время пожара в торговом центре “Зимняя вишня” в Кемерове. В свою очередь Украина отказалась выдавать РФ пранкера Вольнова.

В конце марта Басманный суд Москвы заочно арестовал пранкера, он объявлен в международный розыск.

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