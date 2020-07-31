Youtube заблокировал обращение украинского политика к жителям Хабаровска

31.07.2020, Москва, Михаил Рябов

Обращение экс-депутата Верховной рады Алексея Журавко к жителям Хабаровска с призывом не повторять ошибок украинского Майдана было заблокировано видеохостингом Youtube. Политик считает инцидент еще одним подтверждением цензуры на популярном западном ресурсе, который подыгрывает либеральной оппозиции, заинтересованной в дестабилизации ситуации в РФ.

«Именно это видео, которое призывает к здравому смыслу, стало неугодно американскому видеохостингу. За время моей борьбы с украинским нацистским режимом у меня YouTube удалил два аккаунта», – сообщил в своем блоге Журавко, вынужденный покинуть Украину после переворота 2014 года.

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«Мои видео без объяснения причин YouTube убирает. Мало того, вводит ограничение по возрасту в тех роликах, где нет ничего запрещенного.

А видео, которые размещают либералы с нагнетанием истерии в стране и всякими фейками, YouTube не трогает. Более того, он этот контент продвигает через свои агрегаторы: выводит в топ, накручивает лайки и просмотры, рекламирует, чем вводит людей в заблуждение.

Нужно сегодня предпринимать на государственном уровне адекватные меры, чтобы остановить своеволие западных соцсетей.

За последнее время YouTube снес каналы: «Крым-24», News-Front, Тамир Шейх, Anna-news, Царьград, «Двуглавый Орёл» совершенно безнаказанно. А ведь люди несли в обществе правду. Это их труд. Не искажая суть вопроса, они делали свое дело.

Я обращаюсь ко всем порядочным блогерам. Хватит терпеть этот беспредел в нашей стране. Давайте все вместе обратимся в Роскомнадзор с требованием вынудить иностранные корпорации Google и Facebook соблюдать в нашей стране российское законодательство. Иначе они своей цензурой уничтожат все наши здоровые голоса в интернете», – призывает экс-депутат Рады.