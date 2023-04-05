ЮАР поддерживает Россию, приравнивая ее к СССР – посол Украины в регионе

Анатолий Лапин .  
05.04.2023 22:48
  (Мск) , Москва
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Африка, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Южная Африка помнит помощь Советского Союза и приравнивает к нему Россию, потому выступает в ее поддержку против Запада.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила посол Украины в ЮАР Любовь Абравитова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Южная Африка помнит помощь Советского Союза и приравнивает к нему Россию, потому выступает в...

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По словам дипломата, южноафриканцы заявляют, что «не дадут западу уничтожить Путина».

«У России не осталось много партнеров, с которыми они могли бы взаимодействовать и поддерживать свою экономику в том состоянии, чтобы продолжать свою агрессию в Украине. А африканский континент стал для них одним из направлений, которые они пытаются развивать. Потому Южная Африка продемонстрировала, что она готова к этой кооперации, кроме того, акцентируя на том, что право избирать партнеров и альянсы является суверенным правом каждой независимой демократической страны…

Связи с Россией являются больше стереотипными по принципу «Россия=Советский Союз». Советский Союз помогал бороться с апартеидом, мы не дадим Западу нашими руками, – имеется в виду, так южноафриканцы думают, – мы не дадим Западу южноафриканскими руками уничтожить или просто допустить поражение Путина», – печалится Абравитова.

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