ЮАР поддерживает Россию, приравнивая ее к СССР – посол Украины в регионе

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Южная Африка помнит помощь Советского Союза и приравнивает к нему Россию, потому выступает в ее поддержку против Запада.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила посол Украины в ЮАР Любовь Абравитова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, южноафриканцы заявляют, что «не дадут западу уничтожить Путина».

«У России не осталось много партнеров, с которыми они могли бы взаимодействовать и поддерживать свою экономику в том состоянии, чтобы продолжать свою агрессию в Украине. А африканский континент стал для них одним из направлений, которые они пытаются развивать. Потому Южная Африка продемонстрировала, что она готова к этой кооперации, кроме того, акцентируя на том, что право избирать партнеров и альянсы является суверенным правом каждой независимой демократической страны… Связи с Россией являются больше стереотипными по принципу «Россия=Советский Союз». Советский Союз помогал бороться с апартеидом, мы не дадим Западу нашими руками, – имеется в виду, так южноафриканцы думают, – мы не дадим Западу южноафриканскими руками уничтожить или просто допустить поражение Путина», – печалится Абравитова.