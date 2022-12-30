Юбилей Великой Родины. СССР 2.0 еще впереди?

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Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения нашей великой Родины – первого в мире государства рабочих и крестьян – Союза Советских Социалистических Республик.

29 декабря 1922 года на конференции делегатов от съездов Советов РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской СФСР был подписан Договор об образовании единого государства – СССР. Этот документ ратифицирован 30 декабря 1922 года Первым Всесоюзным съездом Советов и подписан главами делегаций.

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С тех пор 30 декабря считается датой образования СССР, хотя главный правительственный орган – Совет Народных Комиссаров СССР и министерства, названные наркоматами – были учреждены только 6 июля 1923 года.

Возрождение исторической России в форме СССР стало следствием мощнейших всемирно-исторических процессов, главным из которых была Великая Октябрьская Социалистическая революция, произошедшая очень вовремя, в тот момент, когда от бывшей Российской империи практически отвалились национальные окраины, да и самой России грозил полный развал, спровоцированный провальной политикой Временного правительства в Петрограде.

По сути, к моменту исторического выстрела крейсера «Авроры», власть «временных» ограничивалось Петроградом.

К слову, в августе 1917 года «временные» де-юре признали «незалежность» УНР, получившую в начале своего существования статус автономного образования в составе республиканской России, а затем, провели в Петрограде съезд внутренних сепаратистов, подзуживаемых из Киева к бегству из состава России при полной поддержке Керенского с присными.

Таким образом, советский проект партии большевиков под руководством Ленина предотвратил превращение всей территории бывшей империи в кучку враждующих между собой бантустанов под контролем стран Антанты, расхватавших их активы за царские долги.

Среди причин образования СССР имелись как внешние факторы: внешняя военная угроза, экономическая изоляция Советской России, мощнейшее давление и шантаж Запада. В 1922 году, после падения марионеточного режима на Дальнем Востоке, единство руководства обороной страны было восстановлено на всём пространстве страны. Формирование федеративных отношений между советскими республиками начались весной 1922 года.

Адептам «единой и неделимой» на всякий случай сообщаем, что, без федеративного устройства СССР с заранее обговоренным пунктом о возможности выхода республик из состава единой страны, на тот момент собрать новое государство было невозможно.

Впрочем, практика показала, что федеративное устройство государства рабочих и крестьян с равными правами всех республик в его составе, было правильным. А за события времён Катастройки большевики не в ответе, поскольку, как все нормальные люди, ясновидением не болели.

Все современные экспертные излияния и обвинения на эту тему грешат тем, что выдвигаются они постфактум.

За 75 лет без малого своего существования СССР стал сверхдержавой, организовавшей форсированные индустриализацию и коллективизацию, кадровую революцию, благодаря которым сумел практически в одиночестве выстоять в самой страшной войне в истории человечества и даже стать победителем, более 45 лет определяя судьбы человечества.

В пике своего величия, СССР, занимал второе место в ранге мировых экономик, первое место по инвестициям в материнство, детство и вообще в человека, был мировым лидером по вводу в строй основных фондов (инфраструктуры), стал первым в космосе и одним из главных научных локомотивов мира.

Его пример вызвал бурный рост социалистических движений, особенно после окончания Второй Мировой войны, а мировая система социализма превысила 1,5 миллиарда человек, в которую входили государства Восточной Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.

Без достижений СССР, таких как создание ракетно-ядерного щита, мощной индустриальной базы, научно-технического и культурного задела, огромных вложений в человеческий капитал, длительное существование его разрозненных частей после декабря 1991 года было бы попросту невозможным.

В сотую годовщину рождения СССР произносится масса речей, в которых называются причины его крушения. Одной из основных, на волне укрепляющихся российско-китайских отношений, называются некие ошибки, допущенные руководством страны во взаимоотношениях с Китаем в 1960-1970 года.

Это не так. После смерти Сталина, руководство КНР в лице её бессменного руководителя, Мао Цзедуна, было изначально настроено на конфронтацию с Советским Союзом. Основным яблоком раздора были территориальные претензии, которые, надо признать, были в основном справедливы из-за ущербной демаркации границы.

Территориальные проблемы с КНР и восстановление пошатнувшихся отношений были предприняты в 1965 году новым советским лидером Брежневым, однако в Пекине возобладало мнение «партии войны» на отторжение части территорий военным путём, что вылилось в кровопролитные пограничные конфликты на острове Даманский и озере Жаланашколь, вследствие чего отношения между двумя соседями были надолго испорчены.

И даже после смерти Мао в 1975 году последующие десять лет в КНР шла чехарда со сменой правительств, пока к власти не пришёл разумный и конструктивный лидер Ден Сяопин, с правления которого началось потепление отношений между Москвой и Пекином.

Факт, что противостояние СССР против блока НАТО во главе с США и КНР дорого обошлись нашей стране, но это не было критическим моментом в её дальнейшей судьбе.

По-настоящему фатальной стало перерождение государственных элит, почивание на лаврах по результатам Великой Отечественной войны, а также полный завал идеологической работы, отданной на откуп таким канализаторам, как Михаил Суслов. В результате, механизм управления советским государством перестал быть дуракоустойчивым, и попадание малограмотного кретина с «общечеловеческими» амбициями вызвало системный сбой, который СССР не смог пережить.

В последние 20 лет в обществе не утихают дискуссии: была ли предопределена трагическая судьба СССР и можно ли собрать его обратно?

На первую часть вопроса можно однозначно ответить, что советский проект был жизнеспособным и даже во времена правления Горбачёва он сохранял положительную динамику развития, вплоть до развязки в декабре 1991 года.

А вот собрать заново СССР в нынешних условиях – идея не только невозможная, но и вредная.

Всё дело в целеполагании.

СССР строился как государство рабочих и крестьян, которое, под идейным руководством Коммунистической партии было занято строительством коммунистического общества, что было отражено в его основном законе.

В 1990 году КПСС запустила механизм ликвидации СССР, изъяв из Конституции статью о руководящей и направляющей роли Компартии, вместо того чтобы начать трудный процесс самоочищения.

Это событие сравнимо с тем, как если бы из человека выдернули становой хребет. Долго ли проживёт полученная конструкция?

Можно долго спорить, утопией или нет было стремление СССР построить коммунизм в собственных границах и в родственных ему государствах.

Факт, что это была сверхзадача, без которой жизнь нашей страны лишена всяческого смысла и граничит с халтурой, тяжело воспринимаемой обществом. В погоне за линией горизонта СССР достиг выдающихся высот, о которых мы сегодня можем только мечтать, да и все бедствия постсоветского пространства последних 30 лет являются, по сути, продолжением не доведённого до логического конца развала СССР.

Так вот, изъятие из Конституции основополагающей статьи о руководстве КПСС, дало сигнал местным «элиткам», что народ теперь коммунизм не строит и, стало быть, может быть отчуждён от созданных его руками, потом и кровью, несметных богатств. И, следовательно, теперь можно разбегаться по национальным квартирам, чтобы освоить свою долю. Москва, как и другие республики – лишние при таком раскладе.

Кроме того, глядя на кровавые корчи ошмётков Украины, кто сказал, что другие бывшие союзные республики радостно рванут в СССР-2? Или припомнив, что часть российских элит, определяющих экономику и культуру страны, является зоологическими антисоветчиками?

Перед современной Россией стоит задача – снова выжить в схватке с Западом в практически полном одиночестве, вернуть исторические русские земли с людьми, для которых Россия – единственная и неповторимая Родина. И только добившись окончательной и безусловной победы, можно будет думать о новых интеграционных процессах мирным путём.

Что касается СССР, то его трагическая судьба у большинства из нас, даже тех, кто толком его не застал, вызывает неизбывную сердечную боль. Нам было что терять. СССР – это наша большая Родина – великая, могучая, ужасная и прекрасная, дорога в светлое будущее, которую мы будем любить и почитать, пока живы.

Хочется надеяться, что новый советский проект ещё впереди, и мы когда-нибудь будем достойны СССР-2, ибо тот СССР, который мы помним и знаем, не канул в прошлом, но обогнал нас и растворился в будущем…