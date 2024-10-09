ЮБК становится полем битвы между оздоровлением граждан и наживой застройщиков

Представители госкорпораций и предприятий Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Пензы изучили в Крыму возможности санаторно-курортного отдыха и оздоровления своих сотрудников. Для работников, занятых на вредном производстве, особенно актуальны лечение опорно-двигательного аппарата, бронхолегочной и сердечно-сосудистой системы.

И все эти возможности предоставляют в санаториях Крыма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Представителям госпредприятий пообещали льготные условия приема, особенно в осенне-зимний период.

«Мы показали Восточный, Южный, Центральный и Западный Крым, средства размещения различных категорий звездности и объема предоставляемых услуг, детского отдыха, музеи и даже АЗС, чтобы у наших гостей было полное понимание условий, куда они будут отправлять своих сотрудников», – отметил министр курортов и туризма Крым Сергей Ганзий.

Сейчас в республике работает 91 санаторно-курортный комплекс, из них 70 – круглогодично, в том числе детские здравницы и для детей с родителями. Основой лечения и оздоровления в санаториях остаются лечебные сакские грязи. Крымская гидрорежимная эксплуатационная станция обеспечивает более 200 санаторно-курортных учреждений не только Крыма, но и других регионов РФ натуральными грязями.

Санатории на Южном берегу Крыма применяют разработанные еще в СССР программы лечения бронхолегочных заболеваний, к которым с недавних пор добавился ковид. Большинство программ рассчитаны на период 18-21 день, но с учетом 3-4 суток пути, временные затраты на лечение и оздоровление выходят за рамки отпуска среднестатистического работника.

«Есть глобальная тенденция – сокращение времени пребывания в санатории. Люди в рамках своего двухнедельного отпуска хотят совместить и оздоровление, и экскурсии, и впечатления. Если мы всё ещё думаем, что дальше люди будут приезжать в санаторий на 14-20 дней – это иллюзия. Конечно, какое-то количество клиентов будет приезжать, но это аудитория пенсионного возраста. А более платёжеспособная требует коротких, но эффективных программ», – считает эксперт по развитию курортов Владислав Буря.

Но главной проблемой крымских санаториев остается устаревшая материальная база. Оставаясь по сути медицинскими учреждениями, санатории больше уделяют внимания лечению и восстановлению клиентов, чем их комфорту и развлечениям.

«В Крыму должны понять, что нужно разделять стандарты медицинской составляющей и санаторно-курортные услуги. Сейчас санаторно-курортная отрасль слуга двух господ – Минтуризма и Минздрава. Какую-то поляризацию сделать нужно. Санатории нового формата ориентируются на тренды запросов потребителя – беречь ментальное, эмоциональное и физическое здоровье. Потребитель готов вкладываться в себя и тратить на себя. Молодое поколение до 15 тысяч рублей, старшее – до 10 тысяч рублей в день. И это потенциально огромные деньги», – считает представитель одного из крупнейших санаториев Крыма «Форос» Татьяна Клименко.

Но «огромные деньги» санаторно-курортной сферы явно уступают «огромным деньгам» застройщиков. Пока правительство РФ только разрабатывает механизм сохранения лечебных территорий федерального значения, куда вошли крымские Алупка, Алушта, Гурзуф, Кореиз-Мисхор, Ливадия, Ореанда, Симеиз, Ялта, Мойнаки (Евпатория), строительство многоэтажных комплексов на побережье идет полным ходом. Так вокруг озера Мойнаки, упомянутого в правительственном распоряжении, уже идет строительство 25-этажных домов.

«В России земли много, а в Крыму – очень мало. И места в Крыму, кроме побережья, для развития курортных возможностей нет. Но на это место претендуют застройщики, потому что земля ценная. Принцип застройщика – построить и продать собственнику. И это не правильно для Крыма. Для Крыма правильно – это санатории и пансионаты, где будут работать врачи, курортологи, физиотерапевты. В этом будущее Крыма, а не в том, чтобы нанимать охранников и уборщиков для обслуживания комплекса апартаментов на побережье», – уверен председатель фонда «Союз» Виктор Весна.