Юг Белоруссии, граничащий с Украиной, готовят к войне

В Белоруссии в открытом доступе опубликованы данные о бюджете Минска, всех областей и примерно трети всех районов и городов областного подчинения. Первое, на что обратили внимание многие эксперты – заметно выросшие расходы по статье «Национальная оборона – обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации». Это – единственная статья военных расходов, которая в Белоруссии ложится на местные бюджеты. По некоторым районам зафиксирован рост в 100-200 раз. За последнюю цифру зацепились оппозиционеры и, манипулируя «волшебным» словом «мобилизация», принялись сеять панику среди своей аудитории.

Попробуем разобраться, в чем дело, и стоит ли белорусам паниковать.

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Выросли мобилизационные расходы и в республиканском бюджете. Если в прошлом году выделялось на все военные расходы 1,8 миллиарда белорусских рублей, а на обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации – 93 миллиона, то в этом году цифры выросли до 2,8 миллиарда и 110 миллионов соответственно (здесь и далее цифры буду указывать в белорусских рублях, один белорусский рубль стоит примерно 26-27 российских). Если учитывать инфляцию в 12,8 процентов, на республиканском уровне мобилизационная статья бюджета потяжелела незначительно. Но на уровне регионов все очень по-разному, и какую-то систему усмотреть сложно.

Из регионов по росту мобилизационных расходов лидирует Могилевщина – там они выросли в 4,3 раза и составили 9,369 миллиона. Эта цифра лишь немногим уступает суммарным расходам всех остальных областных и минского городского бюджета. Для сравнения, Минск, население которого почти в 2 раза больше, чем население Могилевщины, планирует потратить 1,96 миллионов, где-то по рублю на горожанина. И это лишь немногим меньше, чем в прошлом году.

Что касается «роста в 100-200 раз», то таковой зафиксирован лишь в двух районах – Осиповичском и Чаусском (оба – в Могилевской области). В обоих случаях в прошлом году расходы были незначительными, а в этом превысили 200 тысяч. Но и это не такие уж большие суммы – десятые доли процента от всех расходов районных бюджетов. Причем, имеются примеры не только многократного роста, но и многократного снижения расходов. Так, небольшой Браславский район на севере республики потратит на мобилизационные расходы почти в 10 раз меньше – 9,7 тысяч рублей вместо 92 тысяч. Втрое сократит издержки и густонаселенный Минский район.

Поэтому говорить о том, что рост расходов на подготовку к мобилизации и саму мобилизацию означает то, что она в этом году неминуемо будет – попросту глупо. Мобилизация зависит от военно-политической обстановки и действий супостата, ее нельзя закладывать в районный бюджет. Дело в другом – в этом году и республиканские и местные власти отнеслись к возможности мобилизации предельно серьезно.

Долгое время в Белоруссии относились к войне как к чему-то далекому и имеющему, скорее, теоретическое отношение к местным реалиям. Мы были маленькой мирной страной с небольшой армией без реального боевого опыта. Считалось, что воевать нам не с кем, да и с нами воевать желающих не наблюдалось. Потом был 2020 год, когда в первый раз пришлось серьезно напрячься, а потом и 2022. Сейчас война из чего-то гипотетического стала суровой реальностью, которая бушует прямо за границей, превращенной в самое большое в мире минное поле. Война стоит у порога и иногда, то дроном, то ракетой, залетает и на белорусскую территорию. Вот и пришлось поменять отношение.

Весь прошлый год в белорусских войсках проходили непрерывные учения и проверки. Коснулись они и мобилизационной подготовки. И, по всей видимости, нынешний рост финансирования связан с необходимостью решения выявленных проблем. Возьмем ту же Могилевскую область, которая в этом году установила рекорд. В прошлом году отдельные ее районы били антирекорды. Более-менее серьезные суммы на мобилизацию выделяли лишь областной центр да Бобруйск с прилегающим районом. Да и там они были невелики. Остальные районы выделили не более 5 тысяч, а шесть районов – менее тысячи рублей, это цена среднего телефона. Особенно отличился Быховский район, не выделивший не копейки. Не удивительно, что в этом году, после проверок и учений, расходы пришлось поднять. В общем, будет мобилизация или нет – зависит не от местных бюджетов, а от внешних супостатов. Бюджетные ассигнования лишь помогут к ней лучше подготовиться.

Однако есть на общем фоне и два исключения – Пинский и Кобринский районы. В каждом из них расходы превысили 4 миллиона белорусских рублей и это – действительно очень серьезные по местным меркам деньги. Каждый из районов выделил в три раза больше, чем весь областной бюджет. Общее у них одно – каждый из этих районов граничит с Украиной. Бюджеты других приграничных районов пока не опубликованы, но что-то подсказывает, что в них цифры расходов на мобилизационную подготовку будут сопоставимыми.

В общем, цифры получились занятными. Громкие заголовки про рост в 100-200 раз на деле оказались пустышками, но выводы получаются более интересными – пока во всей республике просто наводится порядок, приграничные к Украине районы готовят к войне и вкладывают серьезные деньги в эту подготовку. Понятно, что зафиксированные в районных бюджетах миллионы – лишь малая часть этих денег.