08.10.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Беспорядки, Политика, Россия, СНГ
Просмотров:

Юг Киргизии заговорил об отделении от Севера


РФ не видит никаких оснований для вмешательства в политическую ситуацию в Киргизии, где под давлением уличных протестов успешно идет процесс свержения действующей власти.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Известиям» заявил глава комитета Совете федерации по международным делам Константин Косачев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он сообщил, что из Бишкека в Москву пока не поступало запросов о силовой поддержке для подавления беспорядков.

«Я не вижу никаких оснований для такого обращения со стороны президента Жээнбекова, я считаю, что происходящее – внутреннее дело Кыргызстана и страна должна справляться с ситуацией сама», – сказал политик.

Он также считает, что причин говорить о возможном удалении республики от России в связи с протестами нет, поскольку в Киргизии понимают важность торгово-экономического партнерства с Россией.

«Поэтому нашим двусторонним отношениям я угрозы не вижу. Если, конечно, им не будет мешать третья сторона, а такие попытки мы сейчас, к сожалению, наблюдаем», – добавил Косачев.


В свою очередь старший научный сотрудник центра постсоветских исследований ИМЭМО Станислав Притчин убежден, что кризис в Киргизии еще далек от своего завершения.

«На юге республики, в Оше, звучат призывы к отделению от севера. Это раскол, который еще сильнее углубился по итогам парламентских выборов, когда порог прошли только четыре южные партии», – обратил внимание политолог.

Он добавил, что опыт предыдущих лет показывает, как непросто восстановить вертикаль власти после подобного рода потрясений: так, после похожих событий 2010 года Бишкек долго дискутировал с руководством Оша, чтобы выстроить отношения, и юг смог добиться определенной автономии.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть