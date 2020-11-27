27.11.2020, Москва, Олег Кравцов

В ближайшие годы Южный военный округ перевооружат на новейшую версию самоходных орудий.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия».

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«Юг России ждет масштабное перевооружение. Минобороны начало оснащать новейшими самоходными артиллерийскими установками (САУ) 2С19М2 «Мста-СМ» Южный военный округ. Ожидается, что их поставки будут выполнены в течение одного–двух лет. Роботизированные орудия не только имеют повышенную дальность и точность стрельбы, но и могут применять «умные» высокоточные снаряды», – отмечается в статье.

Первые установки 2С19М2 уже поступили в ЮВО, а полное перевооружение артиллерийских бригад округа и некоторых артполков на самоходки «Мста-СМ» займет один–два года, сказали изданию в Минобороны РФ.

«Новейшую бронетехнику и самоходные орудия в последнее время в приоритетном порядке получают военные округа, граничащие со странами из блока НАТО, а также горячими точками», – говорит известный военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он напомнил, что на днях США провели в Румынии операцию по скоростной переброске, развертыванию и стрельбам по целям в Черном море ракетных установок HIMARS, а потому, говорит эксперт, увеличение возможностей артиллерии и других войск в ЮВО необходимо для поддержания баланса сил в регионе.

На каждую из гаубиц установили автоматизированную систему управления наведением и огнем — AСУНO, которая придает совершенно новые возможности.

«В результате каждая боевая машина получила способность автоматически обмениваться информацией с командным пунктом дивизиона и батареи, артиллерийскими радарами, получать и передавать сведения о каждом выстреле. При необходимости навести ее можно даже дистанционно, с командного пункта. Экипажу остается только подтвердить открытие огня.

На модернизированные артустановки добавлена спутниковая навигационная система. Теперь «Мста» постоянно знает свои координаты с точностью до нескольких метров. Это сокращает время на подготовку данных для стрельбы. По сравнению с прежней версией открыть огонь после занятия позиции она может почти вдвое быстрее», – пишет газета.

«Новые «Мста-СМ» — это оружие для войны с высокотехнологичным противником, — считает военный эксперт Алексей Хлопотов. — Автоматизация и скорострельность необходимы для современных боевых действий, когда против артиллерии работают беспилотники и контрбатарейные радары».

Кроме того, «Мста-СМ» специально предназначена для того, чтобы быстро менять позиции после залпов и быть готовой к новым. У новой «Мсты» радикально вырос темп стрельбы — с восьми до десяти выстрелов. Артустановка получила возможность совершать «огневые налеты», когда каждый снаряд выстреливается по индивидуально рассчитанной компьютером траектории так, чтобы к цели все они долетели одновременно. Обеспечивает она и стрельбу корректируемыми боеприпасами «Краснополь» с лазерным наведением. Цели для них теперь могут «подсвечивать» не только спецназовцы, но и БЛА.