Юг Украины стонет от «Незалежности» уже даже больше, чем Донбасс

22.08.2020, Киев, Игорь Петров

Жители юга Украины настроены в отношении «независимости» Украины даже более скептически, нежели граждане в подконтрольной Киеву части Донбасса. Впрочем, такие парадоксальные результаты социологического исследования можно объяснить и более высоким уровнем опасения репрессий рядом с зоной боевых действий.

Данные опроса граждан в пятницу в Киеве презентовал центр «Социальный мониторинг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Если бы референдум о провозглашении независимости Украины проводится сегодня, то большинство опрошенных (71,7%) проголосовали бы за неё. Открыто против самостийности решились выступить лишь 12,2% респондентов. 10,7% – затруднились с ответом, и еще 5,4% – не приняли бы участия в голосовании.

«Очень интересно распределение в региональном разрезе. Мы видим, что в Западном регионе – самый низкий показатель нежелания принимать участие в таком референдуме и тех, кто не определился, и самый высокий показатель тех, кто поддерживает независимость. Самый низкий уровень поддержки независимости демонстрируют жители Донбасса – 37,5% и Южного региона – 50,7%», – прокомментировала председатель правления Украинского института социальных исследований им. Яременко Ольга Балакирева.

На вопрос «считаете ли вы Украины независимой через 29 лет декларации независимости», «да» ответили 45,4%, «нет» – 41,6% опрошенных. При этом на Западной Украине 72,7% респондентов считают, что страна независима. Почти столько же – 72,6% – опрошенных на Донбассе не считают Украину независимой.

При этом, если на Западной Украине 21% респондентов не считает Украину независимой, то только 11,1% жителей Донбасса считают ее таковой.

На Западе также больше тех, кто уверен, что его семья больше выиграла в результате провозглашения независимости Украины. 50,1% жителей Западного региона говорят, что больше выиграли и 6,1%, заявили, что больше проиграли.

На Донбассе ситуация противоположна – там 36,6% уверены, что больше проиграли от провозглашения независимости, и лишь 8,5% считают, что выиграли от этого.

Опрос проводился центром «Социальный мониторинг» с 8 по 15 августа в 24 областях Украины и в Киеве. Всего опрошено 3012 респондентов. Метод получения информации: индивидуальное интервью «С глазу на глаз» по месту жительства респондента.