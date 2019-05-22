«Юго-Восток должен поднять голову на парламентских выборах»

22.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Экономику Украины может поднять только высокотехнологическое развитие промышленности Юго-Востока.

Об этом в эфире телеканала «День ТВ» заявил экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Без этого, по словам политика, экономика «аграрной супердержавы» будет топтаться на месте.

«Как поднять ВВП в 5 – 10 раз? Нам же не на 5% его надо поднять, чтобы догнать развитые страны, а в 5 – 10 раз его надо поднимать. Сможем мы за счет зерна? Производим 60 миллионов тонн, а будем 120 миллионов тонн производить? Это малореально, но предположим. Сумеем мы свой ВВП поднять хотя бы в два раза? Не сумеем. Мы можем свой ВВП увеличить только за счет высокотехнологической части, высокотехнологической новейшей промышленности», – сказал экс-премьер.

Он убежден, что для этого нужно поднять уровень образования, науки, подготовки кадров промышленности, а также найти рынки сбыта, что сделать могут лишь те политические силы, которые в этом заинтересованы.

«Возвращаемся к Юго-Востоку. Что произошло сейчас? За пять лет вычистили – даже сам Зеленский набрал на последних выборах из 75%, которые за него проголосовали, добрая половина – это Юго-Восток. А представляет ли сейчас Зеленский с такими подходами интерес Юго-Востока? Не представляет. Значит, на парламентских выборах Юго-Восток должен поднять голову и добиться своего пропорционального представительства. Если он этого не сделает, то то, что сейчас есть, сохранится. И тот же самый Зеленский ничего не сможет сделать», – заявил Азаров.