02.09.2020, Киев, Игорь Петров
 
Образование, Политика, Украина
Просмотров:

Юго-Восток не будет выполнять закон о тотальной украинизации школ – Погребинский


Учителя школ южных и восточных областей Украины не могут перейти на преподавание на украинском поскольку для этого не предусмотрен переходный период.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил Михаил Погребинский, директор «Киевского центра политических исследований и конфликтологии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В школах востока и юга, где для подавляющего большинства родным языком является русский, должны переходить на украинский язык. Это при том, что переходный период не обеспечен. Что, там есть достаточное количество учителей, которые на приличном украинском языке могут преподавать химию или биологию?

Не знаю уж, как будут из этого выкручиваться, но мне кажется, что то, что в нашей стране плохие законы, отчасти компенсируется тем, что они реально не выполняются. И я надеюсь, что не будет выполняться этот закон на юге и востоке страны и люди все-таки смогут получить более-менее приличное образование на своем родном языке.

До тех пор, пока наши законодатели не соберутся мозгами и не внесут соответствующие изменения хотя бы в том духе, как в законопроекте Дубинского, который они так и не поставили на голосование», – сказал эксперт.


С 1 сентября 2020 года русскоязычные школы на Украине перешли на обучение на украинском языке. При этом представители других национальных меньшинств, чьи языки являются официальными в Евросоюзе, до 2023 года могут продолжать учиться на родном языке.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть