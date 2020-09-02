Юго-Восток не будет выполнять закон о тотальной украинизации школ – Погребинский

02.09.2020, Киев, Игорь Петров

Учителя школ южных и восточных областей Украины не могут перейти на преподавание на украинском поскольку для этого не предусмотрен переходный период.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил Михаил Погребинский, директор «Киевского центра политических исследований и конфликтологии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В школах востока и юга, где для подавляющего большинства родным языком является русский, должны переходить на украинский язык. Это при том, что переходный период не обеспечен. Что, там есть достаточное количество учителей, которые на приличном украинском языке могут преподавать химию или биологию?

Не знаю уж, как будут из этого выкручиваться, но мне кажется, что то, что в нашей стране плохие законы, отчасти компенсируется тем, что они реально не выполняются. И я надеюсь, что не будет выполняться этот закон на юге и востоке страны и люди все-таки смогут получить более-менее приличное образование на своем родном языке.

До тех пор, пока наши законодатели не соберутся мозгами и не внесут соответствующие изменения хотя бы в том духе, как в законопроекте Дубинского, который они так и не поставили на голосование», – сказал эксперт.

С 1 сентября 2020 года русскоязычные школы на Украине перешли на обучение на украинском языке. При этом представители других национальных меньшинств, чьи языки являются официальными в Евросоюзе, до 2023 года могут продолжать учиться на родном языке.