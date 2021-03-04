Юго-Восток осознал: От перемены кроватей в украинском борделе ничего не изменится

04.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

77,1% населения Украины считают, что ситуация в стране развивается неправильно, лишь 22,9% придерживаются противоположной точки зрения.

Такие результаты социологического исследования озвучила на пресс-конференции в Киеве председатель правления Центра «Социальный мониторинг» Ольга Балакирева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация стабильная – более трех четвертей населения считают, что ситуация развивается в неправильном направлении. Чуть больше пятой части – что в правильном направлении», – отметила Ольга Балакирева.

При этом на Донбассе и на юге страны доля тех, кто считает, что ситуация развивается в неправильном направлении, выше – соответственно, 87,6% и 83,3%. На востоке, в центре и на западе этот показатель составляет, соответственно, 75,6%, 72,4% и 79,4%.

«Центральный регион более позитивно оценивает ситуацию», – отметила Ольга Балакирева.

Данные показатели держатся на уровнях, близких к сегодняшним, с июля 2020 года.

Однако, в отличие от предыдущего года, стало очевиден запрос на проведение досрочных выборов Верховной Рады и президента Украины.

В 2020 году большинство граждан не считали необходимым досрочные выборы, но в 2021 году настроения изменились.

«В январе ситуация коренным образом изменилась – остается стабильной и в феврале – почти половина считает, что досрочные выборы в Верховную Раду необходимы…

Аналогично – с вопросом о проведении досрочных выборов президента», – сказала она.

При этом готовность голосовать остается высокой – сейчас в выборах в Верховную Раду готовы участвовать 72,2% опрошенных.

«Существенно отличаются Донбасс и юг, поскольку там не верят, что выборы что-то меняют. Готовность прийти на выборы на Донбассе составляет 45%, на юге – 63%, что существенно ниже средних показателей. На западе показатель выше среднего – там традиционно почти 78% сказали, что они пошли бы на выборы», – сказала Ольга Балакирева.

Опрос более 3000 человек проведен с 19 по 29 февраля 2021 года.