Юго-Восток понимает только язык силы – полтавский нацист

23.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Жители южных и восточных регионов Украины не являются полноценными украинцами.

Об этом в эфире «Полтавского ТВ» заявил депутат местного горсовета от националистической партии «Свобода» Юрий Матвийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно понимать, что у нас Украина немного разнообразна. Восток и юг Украины сильно отличается от центра и запада. В центре и западе парады не нужны, это правда, они знают, что они независимые, что мы отдельное государство и так далее.

На юге и востоке Украины очень хорошо поработала российская пропаганда, там до сих пор остался менталитет, нельзя так говорить, но больше, скажем, не азиатский, а переходной период между европейским и азиатским, и там люди уважают и любят силу, и ничего более. Не правду, не честность, а там любят силу и уважают», – считает Матвийчук.

Он также похвастался тем, как украинские каратели навели порядок в Мариуполе.

«И поэтому то, что в 2015 году не сделали в Киеве, сделали, например, в Мариуполе, «Азов» провёл парад ко Дню освобождения Мариуполя, на годовщину как раз его освобождения. И люди там это восприняли на ура, таким образом местное население, а там очень много скрытых, латентных сепаратистов, которые сдают наши позиции и так далее, в Мариуполе, до сих пор, то есть оно немного присело.

То есть они увидели силу, что в городе есть реально военные, которые не сдадут город, которые будут защищать и будут наказывать тех, кто будет против этой силы выступать», – отметил националист.