20.08.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Донбасс, Общество, Одесса, Политика, Россия, Скандал, Социология, Украина, Харьков
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Юго-Восток Зеленского породил – он же его и похоронит


Основной электорат Владимира Зеленского и его команды находится в юго-восточных регионах Украины. Тем не менее, президент продолжает политику своего предшественника Петра Порошенко.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил политолог Валентин Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны понимать, что власть за неполные полгода проиграла монополию на поддержку на Юго-Востоке Украины – там, где её ядерный электорат. Потому что, я хочу напомнить, что хоть Зеленский и «Слуга народа» побеждали и в центре, севере и частично на западе Украины, но именно ядерный электорат Зеленского и «Слуга народа» – это Юго-Восток.

«Юго-Восток – это русскоязычные регионы, которые выступают за прекращение войны в Донбассе, за поиск мира и диалога с непризнанными республиками, за нормализацию отношений с Россией.

Но как мы видим, по гуманитарной политике Зеленского этого не происходит – он, к сожалению, копирует политику Порошенко и его адептов. Поэтому естественно, что рейтинг «Слуги народа» на Юго-Востоке тает», – отметил он.


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