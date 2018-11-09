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09.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Киев, Общество, Политика, Украина
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Юго-востоку хотят подсунуть “единого” Рабиновича в вышиванке

Политсовет партии “За життя” рекомендовал выдвинуть единым кандидатом на выборы президента Украины от юго-востока нардепа и лидера партии Вадима Рабиновича, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте “За життя”.

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После подписания соглашения о создании единой “Оппозиционной платформы — За життя” состоялось заседание политсовета партии “За життя”, на котором было принято решение — рекомендовать Вадима Рабиновича в качестве единого кандидата в президенты от объединенной оппозиции. По словам участников заседания, это решение было принято единогласно.

“Я искренне признателен товарищам по партии и членам политсовета „За життя“ за рекомендацию на выдвижение. Я действительно убежден в том, что единый кандидат от оппозиции, который ориентирован на то, чтобы слышать избирателей юго-востока и центра страны, просто необходим”, — заявил Рабинович.

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