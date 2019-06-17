Юго-Востоку Украины плевать на киборгов – на живых и на «загиблых»

17.06.2019, Ивано-Франковск, Владимир Гладков

В юго-восточных областях Украины, граничащих с Донбассом, не продвигается тема войны, кроме редких сообщений об обменах и прочих громких событиях.

На это посетовал в ходе форума «Via Carpatia» известный киевский журналист либерально-националистических взглядов Вахтанг Кипиани, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда вы говорите, что Украина в войне, это не диагноз. Страна живёт без войны. Есть мониторинги печатной прессы юго-восточных областей, в частности Харьковщины, которые показывают, что областная пресса, городская пресса не пишет о войне.

То есть житель Харьковской области, которая имеет границу с Луганщиной, он в принципе, из местной газеты, которая финансируется, до недавнего времени, областной администрацией например, я уже молчу о независимых формально, которые принадлежат олигархату, просто не знает, кроме редких сообщений то ли об обменах, то ли о расстрелах отдельных людей. То есть, войны как фактора нашей ежедневной жизни, к сожалению, не существует.

На скольких украинских телеканалах есть постоянные проекты о войне? Чтобы в регулярном режиме нам рассказывали о судьбах людей, которые воюют, которые нас защищают. Кое-где бывают – постоянных нет.

Вот есть сайт «Новынарня», который пишет, например, о войне, кстати при поддержке государства, Министерство информационной политики, в частности, пишет о войне, о солдатах, об офицерах, о переменах – очевидно, что это лишь маленькая инициатива. Это должно быть частью государственной политики», – сокрушается журналист.