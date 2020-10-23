Югославия, Ирак и Ливия ничему не научили Запад

23.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Западные страны никак не могут отказаться от практики односторонних авантюр в отношении неугодных стран, несмотря на наглядные примеры чудовищных последствий этих вмешательств.

Об этом в ходе круглого стола заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ООН через свою историю прошла многие вызовы, справилась с ними, наиболее серьёзным была Холодная война. Это было противостояния двух непримиримых социально-политических, социально-экономических систем, которое, конечно, оставило свой след на всей сегодняшней в том числе истории. Поэтому деятельность ООН в ту эпоху ориентировалась на предотвращение прямого столкновения двух великих держав, двух полюсов биполярной системы – СССР и США.

После сдвигов и изменений 80-начала 90-х годов, коллективный Запад и в первую очередь Вашингтон получили неограниченные возможности для продавливания собственных геополитических интересов. И здесь, мы замечаем вплоть до сегодняшнего дня, идёт открытое пренебрежение этих стран к ООН и принципам её устава», – заявил Вершинин.

В качестве примера он привёл натовские бомбардировки Югославии, вторжение в Ирак, смещение Каддафи в Ливии – агрессивных авантюр, разрушительные последствия которых чувствуются по сей день.

«Они чувствуются в этих странах, они чувствуются в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, они чувствуются в том, как строятся международные отношения сегодня. Можем ли мы говорить о том, что наши западные партнёры извлекли урок из этих односторонних авантюр? Думаю, ответ «нет», потому что попытки повторить это продолжаются», – добавил дипломат.