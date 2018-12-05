Юлия Чичерина ответила либерасне

05.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Сочувствующие украинскому режиму российские либералы подняли на смех резкие публикации рок-певицы Юлии Чичериной о ситуации в Донбассе.

«Свидомые украинцы никогда не умели воевать, у них нет ни одной победы за всю историю, только позорные поражения, предательство и садизм, они сразу сдаются и сдают своих товарищей, вместо них воюют неторопливые латышские биатлонистки, робкие грузинские легионы, гей-инструкторы из Америки, норвежцы со своим мухоморным чаем, наделяющим бесстрашием хуторян на время боя, стажеры из «ИГИЛ», французы всех цветов, вот она разношерстная армия кровавого кондитера, а сами укропы в это время воюют с российскими посольствами, памятниками и церквями», – накануне написала в своем блоге певица, регулярно бывающая на Донбассе.

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Публикация вызвала язвительные комментарии в российской либеральной тусовке, после чего Чичерина выступила с не менее резким пассажем. Певица предложила посмеяться над «доблестной украинской армией», мародёрившей в Донбассе.

«Укры и сочувствующие им мечтатели о гринкартах вдоволь посмеялась над тем, как иностранные наемники всех цветов и ориентаций побеждают донбасских электриков и бабушек, убивая их из удобных снайперских позиций.

Теперь давайте посмеёмся над доблестной армией, защищающей от Русского мира Европу: закаленные в котлах заробитчане вывозили стиральные машинки вместе с бельем, холодильники вместе с едой, вырванные с болтами ворота, оконные рамы, одежду, не брезговали ничем…», – отметила певица.

«Теперь смейтесь над своими «героями». Возможно, вы стираете белье в машинке убитой на огороде бабушки или погибшего на рабочем месте электрика, смех продлевает жизнь конечно, но качество жизни напрямую зависит от причин вашего смеха», – резюмировала Чичерина.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Юлия Чичерина утверждала, что большинство живущих на Донбассе людей – более русские, чем население РФ, а сам регион должен стать частью России, особенно после гибели главы ДНР Александра Захарченко.