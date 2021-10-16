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16.10.2021 14:20 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Украина, Энергетика
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Юлия Тимошенко: На складах в три раза меньше угля, чем нужно Украине

Новости УкраиныНа складах украинских электростанций катастрофически мало запасов угля. Об этом в эфире ток-шоу «Свобода...

На складах украинских электростанций катастрофически мало запасов угля. Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявила экс-премьер-министр Украины, депутат Верховной рады Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам политика, имеющихся запасов в три раза меньше, чем должно быть.

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«Кризис, который сегодня есть, для Украины рукотворный, искусственный. У нас и уголь не лежит на складах. Нужно минимум 2,5 миллиона – на складах лежит немногим больше 700 тысяч. Что мы будем зимой делать? Уголь вы сейчас не купите нигде.

Кто сегодня хоронит нашу угольную отрасль? Наша угольная отрасль – это энергетическая независимость. Ее нужно поднимать, инвентаризировать, смотреть, какие шахты дееспособны и немедленно усиливать добычу энергетического угля. Этого не делается. Потому, с одной стороны, ситуация загнана в глухой угол сегодня, но с другой стороны, из нее есть выход», – заявила Тимошенко.

Ее слова подтвердил замминистра энергетики Украины Немчинов, который пообещал закупить уголь у неназванных партнеров:

«Безусловно, да, я соглашусь, на сегодня угля на складах не соответствует то количество количеству, которое должно быть. Но, учитывая наличие контрактов, учитывая наличие возможности оплачивать эти контракты, и учитывая то, что на сегодня уголь импортированный начал ехать достаточно ритмически, даже с колес работать будет абсолютно возможно».

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