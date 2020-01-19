Юлия Тимошенко призывает идти на Киев – свергать Зеленского

19.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинцы должны срочно объединяться, чтобы свергнуть власть президента Владимира Зеленского, который ведёт Украину к ликвидации.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы знаете цифры, сколько человек в 2019 году выехало из Украины? Официально – 1,9 миллионов человек. Украинцы выехали из нашего государства!

Поэтому: или мы сейчас четко поставим диагноз тому, что делает Зеленский и его окружение, жестко это останавливаем, как умеет украинский народ, или тогда нам нужно будет жаловаться только на себя. Это будет означать только то, что украинская нация непригодная к самостоятельной государственной жизни.

Я в это не верю, что мы к этому не приспособлены. Я хочу изменить, но для этого нужно что-то делать. Наблюдать за этими скандалами и следить за тем, как каждый день у нас что-то забирают, будет только означать, что мы сдались и приняли эту политику. Я не готова к этому, моя команда к этому не готова, поэтому мы надеваем политические латы, берем политическое оружие и идем прекращать процесс ликвидации Украины, которые возглавляет Зеленский», – сказала политик.

«Дорогие друзья, нас убивают морально, нас убивают физически, демонтируя нашу систему здравоохранения, нас добивают еще духовно, ибо забирают у нас нашу основу. Помимо этого нас убивают экономически, забирая ресурсы, которыми мы располагаем.

Или страна встанет против этого, а для этого необходимо, чтобы объединились интеллектуалы, которые не смотрят картинку, как хорошо улыбается Зеленский, а знают всю глубину проблематики.

Сегодня стране необходима общественность, все те, кто понимает, что творится в стране. Они должны объединиться. Вопрос стоит впервые за все время независимости Украины так, быть Украине или вообще ей не быть. Наша задача сейчас понять, кто нами руководит реально, что с нами действительно делают, посмотреть законы, которые принимаются и немедленно убрать всех из власти», – добавила Тимошенко.