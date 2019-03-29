Юля и Петя, очень на вас надеемся: Сожрите друг друга

29.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Ситуация накануне президентских выборов – крайне тревожная для Украины: Юлия Тимошенко идёт практически вровень с Петром Порошенко, ни один из соперников не будет готов признать своё поражение.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какая там расстановка сил? У Зеленского около тридцати или за тридцать – это разные данные…

Соотношение Тимошенко и Порошенко: они идут вровень… На уровне статистической погрешности. Что это значит? Что 2-3% не играют роли, и когда мне говорят, 12 и 14 процентов, я отвечаю, что это примерно равные позиции. Тем более, что от тех, кто точно проголосует, у Тимошенко показатель несколько выше…

Дальше, могут быть сюрпризы у Юрия Бойко и Анатолия Гриценко – здесь варианты есть.

Но я вам хочу сказать, что, в принципе, тренд сейчас таков: есть тройка, и за второе место будут фанатично бороться именно Порошенко и Тимошенко. Причём, я хочу сказать: так, как работает Порошенко, я больше 30 лет занимаюсь социологией и не видел никогда, чтобы кто-то так фанатично работал. Потому что у него судьба политическая и, может, жизнь стоит на карте, на кону. Поэтому он вышел в избирательную кампанию с очень неблагоприятной третьей позицией, и пока эта роль не меняется», – сказал Копатько.

По его словам, финальные цифры могут измениться, поскольку в ходе соцопросов многие из жителей Украины, критически относящиеся к власти, отклоняются от ответа на вопрос о том, кого будут поддерживать на выборах.

«Теперь по процедуре. Хотел обратить ваше внимание вот на что. Большинство людей проголосуют до 16 часов дня. Понимаете, с 8-ми до 16-ти. И, чтобы вы понимали, если по явке будут говорить о том, что до 20-ти часов проголосовало 30% – вот здесь ждите нюансов.

Порядка 2-3 миллионов украинцев находятся на территории Российской Федерации, которые не будут участвовать в процессе. Дальше, а почему забыли наших земляков, проживающих в ДНР, ЛНР? Предположим, миллиона три. До войны в Донецкой и Луганской областях было 6,5 миллионов человек населения, чтобы было понятно. Дальше, перемещённые лица, я их называю внутренними беженцами, вещи надо своими именами называть. Получается, 1,1 млн человек по украинским источникам. Прибавляйте.

Дальше, это звучит с некой иронией, но даже крымчане задают вопрос: «Ну, нас же 2,3 млн человек, из них избирателей будет около полутора миллионов, которые проживают в Крыму, если это территория Украины, с точки зрения Киева, вы считайте этих людей, потому что они попадают в этот реестр.

Следующий момент, Польша. Там живёт, они чётко это фиксируют, 1,1 млн, по данным на 17-й или начало 18-го года. Причём, с семьями. И там будет всего несколько участков. Вам легко сложить элементарные цифры и показать, сколько выпадает из политического процесса людей?

В своё время, в 90-е годы, было такое понятие, днепропетровские, Леонид Данилович был президентом, и ряд товарищей из элиты представляли власть: Лазаренко и так далее. У нас были проблемы большие. Сейчас, мне кажется, не то, чтобы ренессанс, они не столь солидарные. Но вот этот триумвират: Коломойский, Тимошенко, Зеленский – мне кажется, действуют достаточно грамотно, они не убивают друг друга политически.

Но если, не дай Бог, они придут реально вровень, я вам просто моделирую ситуацию, как она есть на самом деле. Тимошенко и Порошенко придут вровень, или будет какой-то разрыв – ну, не пойдёт Юлия Владимировна на то, чтобы признать это, понимаете? Она боец достаточно мощный, опытный, и у неё аргументов достаточно. Социология, подчёркиваю, это не избирательные участки, не выборы. Но, тем не менее, это один из аргументов, который может так мобилизовать людей.

Собственно, как и было в 2004-м году. Я вам просто открою страшную «военную тайну», Николай Янович мне подтвердит. И первый, и второй тур «по белому» выиграл Янукович в 2004-м году. Потом был случайно (или не случайно) третий тур 26 декабря, где, кстати, он проиграл не так уж много, а его уже там уничтожали политически «по тяжёлому». Вот такая реальность политическая», – подчеркнул социолог.