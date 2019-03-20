“Юля – все”: в штабе Порошенко уже готовятся к дебатам с Зеленским

20.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

В штабе Петра Порошенко уверены, что Юлия Тимошенко уже “сдулась” и не представляет угрозы для действующего президента Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Так прокомментировал сегодняшнее внесение фракцией БПП в парламенте законопроекта об обязательнеом участии кандидатов в президенты в теледебатах перед вторым туром президентских выборов.

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“Смешно за их истерикой наблюдать. Кстати, Юля, по мнению штаба ПАП – всё. Иначе такой законопроект бы не вносили. Если Юля выходит во второй тур с Петром, то Петру не нужны с ней дебаты. если Юля выходит с Зе, то дебаты на руку Юле. То есть дебаты им выгодны только в формате Петр – Зе”, – так комментирует ситуацию киевский журналист, главред интернет-издания “Капитал” Вячеслав Чечило.

«Сегодня мы с Марией Ионовой зарегистрировали законопроект об обязательных дебатах кандидатов перед вторым туром. Избиратели должны сделать осознанный, а не скайп-выбор», — написала член команды Порошенко, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко в Facebook, приложив копию соответствующего документа.

По словам Геращенко, инициатива БПП направлена на моделирование ситуации, при которой во второй тур выйдут действующий президент Петр Порошенко и кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский.

«Петр Порошенко готов к дебатам с кем-либо, кто выйдет во второй тур. А вот в случае выхода туда персонажа Зе есть предчувствие, что кукловоды попытаются его спрятать от народа на три недели (до даты проведения второго туда)», — написала она, под «Зе» имея в виду Зеленского.

Напомним, как уже сообщал “ПолитНавигатор”, последние соцопросы фиксируют юезусловное лидерство Зеленского во втором туре. Он с разгромным счетом побеждает как Петра Порошенко, так и Юлию Тимошенко.