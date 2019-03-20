Выборы
//exit;
20.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Мнение, Общество, Политика, Украина
Просмотров:

“Юля – все”: в штабе Порошенко уже готовятся к дебатам с Зеленским

В штабе Петра Порошенко уверены, что Юлия Тимошенко уже “сдулась” и не представляет угрозы для действующего президента Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Так прокомментировал сегодняшнее внесение фракцией БПП в парламенте законопроекта об обязательнеом участии кандидатов в президенты в теледебатах перед вторым туром президентских выборов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Смешно за их истерикой наблюдать. Кстати, Юля, по мнению штаба ПАП – всё. Иначе такой законопроект бы не вносили. Если Юля выходит во второй тур с Петром, то Петру не нужны с ней дебаты. если Юля выходит с Зе, то дебаты на руку Юле. То есть дебаты им выгодны только в формате Петр – Зе”, – так комментирует ситуацию киевский журналист, главред интернет-издания “Капитал” Вячеслав Чечило.

«Сегодня мы с Марией Ионовой зарегистрировали законопроект об обязательных дебатах кандидатов перед вторым туром. Избиратели должны сделать осознанный, а не скайп-выбор», — написала член команды Порошенко, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко в Facebook, приложив копию соответствующего документа.

По словам Геращенко, инициатива БПП направлена на моделирование ситуации, при которой во второй тур выйдут действующий президент Петр Порошенко и кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский.

«Петр Порошенко готов к дебатам с кем-либо, кто выйдет во второй тур. А вот в случае выхода туда персонажа Зе есть предчувствие, что кукловоды попытаются его спрятать от народа на три недели (до даты проведения второго туда)», — написала она, под «Зе» имея в виду Зеленского.

Напомним, как уже сообщал “ПолитНавигатор”, последние соцопросы фиксируют юезусловное лидерство Зеленского во втором туре. Он с разгромным счетом побеждает как Петра Порошенко, так и Юлию Тимошенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть