Юморист Сивохо назначен главным по реинтеграции Донбасса

21.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Шоумен, юморист и телеведущий Сергей Сивохо сообщил, что получил должность советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. https://www.facebook.com/sivokho/posts/560515568089566

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“СНБО. Начинаю неделю в новой должности: советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы. Очень надеюсь на вашу поддержку! Не подведу!” – написал Сивохо, обнародовав фото соответствующего удостоверения.

Сергей Сивохо родился в Донецке. В июне Сивохо баллотироваться в Верховную Раду Украины от партии “Слуга народа”. Баллотировался он в 49-м одномандатном избирательном округе в Донецкой области, однако, проиграл, заняв третье место.