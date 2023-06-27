ЮНЕСКО может не защитить Лавру от разграбления Западом

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Риск разграбления Киево-Печерской лавры достаточно велик, и международным институтам, включая ЮНЕСКО, нужно представить серьезные гарантии сохранения святынь, если их вывезут в музеи Европы под предлогом «спасения от российских ракетных ударов.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все чаще священники попадают в застенки Службы безопасности Украины, где подвергаются пыткам. Всё это, к сожалению, стало печальной реальностью на Украине и напоминает нам худшие времена коммунистической власти, безбожного правления, когда стояла цель уничтожения церкви как таковой. Во многом эта цель заметна в тех деяниях, которые совершают киевские политические власти. И это при том, что церковь никогда не лезла в политику на Украине, всегда поддерживала, на мой взгляд, спокойную позицию по всем вызовам, чтобы не сталкивать украинское общество, и не давала никакого повода для подобного рода репрессий», – подчеркнул он.

Опасения разграбления Киево-Печерской лавры имеют под собой не только веские основания, но и прецеденты, как во время войны в Персидском заливе.

«Что касается сведений о перемещении святынь, я думаю, что нам надо дождаться комментариев со стороны упоминаемых организаций, в том числе ЮНЕСКО. И, на мой взгляд, эти объяснения должны быть максимально убедительными, которые позволили бы всем исключить ситуацию, когда на наших глазах будет совершаться разграбление Киево-Печерской лавры. Я хочу сказать, что и в сравнительно недавние времена подобные случаи также были. Поэтому мы эти опасения, которые высказала Служба внешней разведки, рассматриваем самым серьёзным образом. В том числе, говоря о печальном опыте похищения святынь и разграблении багдадских музеев в 2003 году, когда после входа туда западной коалиции пропало множество культурных ценностей. Надеемся, что это не повторится в ситуации с Киево-Печерской лаврой. Хотя, мы все видим, лавра последний месяц находится под совершенно немыслимым давлением – права верующих нарушаются, монахи изгоняются. Поэтому, думаю, те опасения, которые мы все услышали, следует воспринимать с высокой долей вероятности и серьёзности», – заключил Кипшидзе.