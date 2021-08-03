ЮНЕСКО оставляет сербское монастыри и храмы Косово в списке объектов, которым угрожает исчезновение

03.08.2021, Белград, Алексей Топоров

Несмотря на активные протесты и пропагандистскую деятельность албанского сепаратистского режима в Косово, ЮНЕСКО оставила сербские архитектурные святыни – монастыри Високи Дечани, Грачаница, Печка Патриаршья и храм Богородицы Левишской – в списке культурного наследия, находящего под угрозой исчезновения.

Об этом сообщила миссия ООН в Косово – УНМИК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Решением ЮНЕСКО группа средневековых сербских монастырей в Косово была внесена в список наследия, находящегося под угрозой исчезновения. Также были перечислены угрозы из-за которых средневековые святыни попали в этом список: нечеткий правовой статус и законодательная защита, невыполнение плана по содержанию, трудности с мониторингом объектов из-за политической нестабильности и постконфликтной ситуации, а также неудовлетворительное состояние консервации и обслуживания.

Международная организации при ООН настоятельно рекомендовала Приштине полную и постоянную защиту объектов, а также формирование стабильной политической обстановке, способствующей этому. От сепаратистов потребовали план восстановления и консервации архитектурных памятников, а также работ по его реализации.

Посол Сербии при ЮНЕСКО Тамара Растовац Сиамашвили сказала, что это решение очень важно, поскольку оно подтверждает постоянную серьезную угрозу сербским культурным ценностям в Косово, на которую указывает Белград. Она напомнила, что святыни – монастыри Високи Дечани, Грачаница, Печка Патриаршья и храм Богородицы Левишской, внесены в список ЮНЕСКО по запросу Сербии, которая регулярно информирует международное сообщество об их состоянии.