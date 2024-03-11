ЮНЕСКО закрыло глаза на кражу артефактов Херсонеса Таврического при Украине

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Лишь после воссоединения Крыма с Россией древний Херсонос Таврический стал полноценный музеем с контролем доступа посетителей и порядком археологических раскопок.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, отвечая на вопрос об игнорировании ЮНЕСКО работы по объекту Всемирного культурного наследия — древнему городу Херсонесу Таврическому.

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«Конечно, этот вопрос лучше адресовать в Министерство культуры России, но мы со своей стороны всегда очень бережно относились к культурному наследию, в частности к Херсонесу Таврическому. И как раз после 2014 года он превратился в полноценный музей с контролем доступа посетителей и с порядком археологических раскопок. А вот до 2014 года непонятные иностранцы там проводили непонятные раскопки. Дело в том, что, по свидетельствам очевидцев и сотрудников, в тот период было обнаружено достаточно большое количество интересных предметов. Куда эти предметы делись — до сих пор большой вопрос. Поэтому ЮНЭСКО стоило бы озаботиться как раз-таки украинским периодом Херсонеса, а не сегодняшним», – сказал губернатор в интервью «Известиям».

Он сообщил, что сейчас фактически завершается строительство так называемого историко-археологического парка «Херсонес Таврический».

«Проект уже в этом году будет полностью закончен в строительной части. Напомню, что на территории 24 га, помимо уже построенных детских центров, появятся музеи Античности, Византии, христианства, Крыма (более 44 тыс. кв. м музейных пространств, сегодня — 1,9 тыс. кв. м; на имеющихся площадях Античности и Византии сегодня выставляется лишь 10% экспонатов), международный археологический комплекс, туристический и паломнический центры, кварталы с реконструкцией древнего облика Херсонеса, храм-парк, общая площадь (2,5 тыс. кв. м), амфитеатр на 1 тыс. зрителей. И как раз, когда эти объекты строились, археологами была проведена самая масштабная постсоветская экспедиция в Херсонесе: было поднято почти 3 млн артефактов, из них 500 тыс. — высокой ценности. Они все будут выставлены в музее после завершения его строительства. То есть можно поучиться у нас, как охранять и сохранять такие памятники», – резюмировал Развожаев.