Юноши и девушки из ДНР выступят на сцене Парижа

Юноши и девушки из ДНР выступят на сцене ПарижаНовости Украины
Народный художественный коллектив из города Снежное ДНР «Драйв ОДДР» в ходе выступлений в Москве завоевал ряд наград и получили право выступить в конце 2021 года в Париже на сцене дворца ЮНЕСКО.
Об этом «ПолитНавигатору» сообщил один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.
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Так, ребята из Донбасса заняли два первых места, завоевали Гран-при и приглашение на Закрытый грантовый конкурс «Кубок победителей» среди лучших коллективов 2020-2021 учебного года от культурного Фонда «Алые паруса».
Сейчас они вернулись в Донбасс из Сочи, где приняли участие в IX Международном фестивале детского и юношеского творчества «У самого синего моря».
По мнению Алексея Муратова, за этими победами стоит любовь молодых людей к Родине, а также пример родных и близких, борющихся за благополучное процветание Донбасса на фронте и в тылу.
«Долго думал над тем, в чём же секрет успеха наших ребят? Ответ очевиден: образцом для танцоров «Драйва ОДДР» служат их родители, работающие на восстановление и процветание Донецкой Народной Республики. Ведь именно родные закладывают в сердца детей семя добра, трудолюбия, самосовершенствования.
Ориентиром для наших триумфаторов является их наставник, которая собственным примером мотивирует детей становиться лучше и безостановочно расти, в первую очередь, над собой», – подчеркнул он.
Спасибо!
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