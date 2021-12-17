Юные бандеровцы под аплодисменты спели депутатам Рады

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Новости Украины

Юные представители пробандеровской организации «Пластун» сегодня поздравили депутатов Верховной рады с наступающим Рождеством.

Ритуал состоялся в ходе пленарного заседания украинского парламента после вопросов правительству, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Депутаты встретили аплодисментами группу подростков в форме неонацистских «скаутов», которые направились прямо к трибуне с «вифлеемским огнём» в руках.

«Это напоминание нам, что обязательно будет господствовать мир, а наши защитники и защитницы вернутся домой праздновать Рождество в семейном кругу. Желаем, чтобы Вифлеемский огонь помог вам найти мир в ваших душах и нашей стране. А в сессионном зале чтобы стало господствовать взаимопонимание, чтобы работать на благо всей страны», – сказала одна из представителей организации.

Далее «пластуны» спели песню под овации депутатов.

Отметим, организация «Пласт» была создана в преддверии Первой мировой войны в Галиции лояльными к австрийской власти украинствующими экстремистами. Выходцы данной группировки впоследствии стали костяком «Сичевых стрельцов». В ходе Великой Отечественной войны «пластуны» служили гитлеровцам в составе группировок бандеровских коллаборационистов. На данный момент организация «Пласт» воспитывает детей в духе украинского национализма.