Юные бандеровцы под аплодисменты спели депутатам Рады

17.12.2021  14:20 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Украина
Новости Украины

Юные представители пробандеровской организации «Пластун» сегодня поздравили депутатов Верховной рады с наступающим Рождеством.

Ритуал состоялся в ходе пленарного заседания украинского парламента после вопросов правительству, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Юные представители пробандеровской организации «Пластун» сегодня поздравили депутатов Верховной рады с наступающим Рождеством. Ритуал...

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Депутаты встретили аплодисментами группу подростков в форме неонацистских «скаутов», которые направились прямо к трибуне с «вифлеемским огнём» в руках.

«Это напоминание нам, что обязательно будет господствовать мир, а наши защитники и защитницы вернутся домой праздновать Рождество в семейном кругу. Желаем, чтобы Вифлеемский огонь помог вам найти мир в ваших душах и нашей стране. А в сессионном зале чтобы стало господствовать взаимопонимание, чтобы работать на благо всей страны», – сказала одна из представителей организации.

Далее «пластуны» спели песню под овации депутатов.

Отметим, организация «Пласт» была создана в преддверии Первой мировой войны в Галиции лояльными к австрийской власти украинствующими экстремистами. Выходцы данной группировки впоследствии стали костяком «Сичевых стрельцов». В ходе Великой Отечественной войны «пластуны» служили гитлеровцам в составе группировок бандеровских коллаборационистов. На данный момент организация «Пласт» воспитывает детей в духе украинского национализма.

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