Юные бандеровцы ввели в экстаз спикера со справкой

19.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Во время сегодняшнего заседания Верховной рады представители украинской националистической «Пласт» внесли в сессионный зал украинского парламента «Вифлеемский огонь».

Их приветствовал спикер парламента Андрей Парубий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Символично, что они повезут этот огонь на передовую для украинских защитников, чтоб они могли почувствовать дух Рождества», – заявил под аплодисменты Парубий и пригласил пластунов внести огонь в зал.

«Вифлеемский огонь мира – важный рождественский символ, и пластуны уже 20 лет распространяют его в школы, церкви, госучреждения и на Донбасс на передовую, чтобы он символично согревал наших воинов”, – сказала представительница пластунов.

Она также заявила, что еще в 1988 году в подпольной молодёжной газете «Спадщина», которая издавалась во Львове, Парубий написал статью о необходимости возрождения организации «Пласт», а также назвала спикера “почетным пластуном”.

В ответ Парубий напомнил, что через “Пласт” прошли главари ОУН-УПА Степан Бандера и Роман Шухевич.

«Я от имени парламента за заслуги перед украинским народом награждаю «Пласт» почётной грамотой Верховной Рады Украины. Поздравляю «Пласт»! Сильно! Красиво! Осторожно! Быстро! СКОБ! (приветствие-клич пластунов – ред.) Слава Украине!», – прокричал сияющий спикер.