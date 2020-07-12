Юра-музыкант опять поддержал Майдан – Шевчуку припомнили за Донбасс

12.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Рок-музыкант Юрий Шевчук приурочил к референдуму по поправкам к Конституции РФ новый клип на песню «Мертвый человек» из альбома «Галя ходи». Творчество раскритиковал известный военкор Дмитрий Стешин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В клипе изображена зловещая атмосфера тоталитарного общества, где по улицам среди серых однообразных многоэтажек строем ходят люди в масках и с гробами, утопая в реках крови. Один из героев видео – огромный надувной монстр в короне, внешне похожий на президента РФ Владимира Путина, пытается расправиться с местным жителем – бородатым человеком в очках и тельняшке, очень похожим на самого Юрия Шевчука.

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В песне звучат такие слова:

«Снова за окном инфернальный век,

Бродит по земле мертвый человек.

Машет кистенем кто еще живой,

Фары глаз горят во тьме, вертит головой.

Давит на мозги мраморная плешь.

Угощает всех живых кровью и говном,

На парадах «грузом 200» – цинковым гробом.

Бродит по стране мертвый адский трэш.

Калаш да корона.

Духовные склепы,

Псарня у трона

На кладбище света».

Примечательно, что заканчивается клип «обнулением» событий, и всё начинается сначала.

Российский военкор Дмитрий Стешин напомнил, как ополченцы Донбасса еще в 2014 году крайне разочаровались в некогда любимом музыканте.

«В Славянске, в 14 году, отчасти наивные ополченцы ждали, что приедет Юра Шевчук. Очень он был всем по сердцу. В общем, приедет Юра, вылезет на гору Карачун, ударит по струнам и споет «Не стреляй!», и его будут слушать и ополчи, и ВСУ, а потом все помирятся, и война закончится, наступит мир.

Но Юра-Музыкант так и не приехал. Носа не сунул. Может, билетов в кассе не было. А в 16-году, мы развозили гуманитарку где-то в Приазовье, по таким стремным дорогам, опутанным проводами от ПТУР. Тогда били даже по одиночным машинам, пока не проложили новые пути подъезда к передку. И для поднятия духа, водила поставил Шевчука , а я попросил его «выключить это говно». И объяснил – почему. И он понял меня. Надеюсь, тоже почистил плей-лист.

На Донбасс Шевчук так и не приехал, хотя ему там было самое место – русскому поэту и певцу, который «татарин на лицо, да с фамилией хохляцкой». Теперь Юра-Музыкант снимает вот такое замайданное говно. Понятно для кого. По иронии судьбы, именно для тех, кто зальет улицы кровью. Хорошо, что Цой не дожил, думаю, были бы не менее чудесные и постыдные трансформации, чисто мое предположение. Возможно, поэтому Цой и ушел так рано, как чистый и честный человек, чтобы не стать гамном», – написал Стешин в соцсети.

Клип на своей странице в Facebook прокомментировал российский писатель, бывший комбат одного из подразделений ДНР Захар Прилепин.

«Сюжет: чудовище, похожее на Путина, хочет обидеть дедушку, похожего на Шевчука. За Путина – зомби в форме, за Шевчука – цветок в горшке…

Очень хороший человек Юрий Юлианович Шевчук ни одним своим глазком не видит никаких процессов, имеющих место в мире в целом, в таких странах, как США, Англия, Испания, Украина и так далее: всё зло человечества, как и в 1987 году, здесь. Никаких выводов из распада СССР сделано не было категорически.

…Такие же песни, как Очень хороший человек Ю.Ю. Шевчук, сочиняют нынче такие хорошие люди, как Б.Б. Гребенщиков, Ф. Чистяков и некоторые прочие – в том смысле, что хорошие песни они уже не очень могут сочинять, поэтому припевы в этих песнях «частушечные», зато за счёт пафоса противоборства системе и вообще «бесстрашия художника», а так же за счёт личного очарования, они вытягивают.

Впрочем, я не знаю, что они вытягивают. Кота за яйца…

Люди, воспитавшие нас (боги рок-н-ролла) – вопиюще наивные, очень мало образованные люди. Дети, по сути. Малые бородатые дети, скурившие свой цветок», – написал Прилепин в блоге.