Юридическим языком: Россия назвала поводы для войны с Западом

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Произвольное изъятие госактивов и попытки присвоить доход с них может быть «квалифицировано как агрессия и даже стать casus belli. Также поводом для войны может стать пренебрежение к иммунитету российских должностных лиц.

Об этом на 12-м Петербургском международном юридическом форуме заявил председатель зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Непризнание иммунитетов государств, включая иммунитет собственности и иммунитет должностных лиц – это самый решительный шаг к началу войны. А в некоторых ситуациях, даже мировой войны. Об этом должны призадуматься те, кто пытается провоцировать подобного рода судебные процессы. Для нас их юридическая состоятельность известна. Россия, как и многие другие страны, включающие США не является учредителем этого опереточного учреждения под названием МУС», – сказал Медведев.

Он призвал все страны вывести свои госактивы из юрисдикции США и отказаться от использования доллара. Кроме того, Медведев предложил создать объединение стран, пострадавших от западных санкций для коллективной самообороны.