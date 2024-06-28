Юридическим языком: Россия назвала поводы для войны с Западом

Елена Острякова.  
28.06.2024 12:55
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Россия, Санкции, Украина


Произвольное изъятие госактивов и попытки присвоить доход с них может быть «квалифицировано как агрессия и даже стать casus belli. Также поводом для войны может стать пренебрежение к иммунитету российских должностных лиц.

Об этом на 12-м Петербургском международном юридическом форуме заявил председатель зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Произвольное изъятие госактивов и попытки присвоить доход с них может быть «квалифицировано как агрессия...

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«Непризнание иммунитетов государств, включая иммунитет собственности и иммунитет должностных лиц – это самый решительный шаг к началу войны. А в некоторых ситуациях, даже мировой войны. Об этом должны призадуматься те, кто пытается провоцировать подобного рода судебные процессы. Для нас их юридическая состоятельность известна. Россия, как и многие другие страны, включающие США не является учредителем этого опереточного учреждения под названием МУС», – сказал Медведев.

Он призвал все страны вывести свои госактивы из юрисдикции США и отказаться от использования доллара. Кроме того, Медведев предложил создать объединение стран, пострадавших от западных санкций для коллективной самообороны.

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