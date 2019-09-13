Юрий Дудь должен совершить самосожжение, призвали в Киеве

13.09.2019, Киев, Игорь Петров

Собирающий рекордные просмотры в Сети видеоблогер Юрий Дудь, которого прочат в новые лидеры российской либеральной оппозиции, на самом деле, является фейковым оппонентом власти.

Об этом на своем YouTube-канале заявил один из руководителей меджлисовского телеканала ATR бежавший из Росси на Украину националист Айдер Муждабаев, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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Муждабаев подверг критике восторги по поводу недавней речи Дудя на вручении премии GQ, где тот призывал журналистов не бояться потерять свои должности и не молчать в ответ на нарушения закона.

«Дудь вышел на сцену перед полным залом модненьких гламурных либералов и сказал такую речь, от которой у многих захватило дух, и многие говорят о невероятной смелости выступления.

При этом Дудь аккуратно обходит все острые углы, он никогда не протестует против аннексии Крыма. Он нашел себе свою норочку, свою келью уютную, где он со своими родственниками тихо зарабатывает деньги. И он призвал не молчать.

Люди вышли на улицы, и людей посадили, некоторым грозят долгие сроки, некоторых уже осудили. Он вырвал их из рук полиции, постарался встать на пути ОМОНа? Нет, никогда такие люди как Дудь не подтвердят своими действиями такие призывы. И мы живем в таком мире, когда такие люди становятся героями.

А настоящий герой – это человек по имени Альберт Разин, профессор из Удмуртии, который сжег себя на площади в знак протеста против того, что в РФ перестало быть обязательным изучение национальных языков даже в национальных республиках.

Так же протестовали крымские татары, обливали себя и сжигали, когда их депортировали с родины. Разина не забудут и удмурты, и другие народы, которые освободятся из-под гнета империи…

Это все отожмется пружиной, ударит, и РФ разнесет в тартарары», – пообещал экстремист.