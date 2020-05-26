«Юрий Дудь – это откровенные идеологические помои» – Пучков

26.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Журналист Юрий Дудь производит контент, рассчитанный на подростков, не объясняя, за счёт чего на Западе «хорошо», а лишь показывая красивую картинку.

Об этом в эфире YouTube-канала «Я люблю кино» заявил российский писатель, публицист, переводчик и блогер Дмитрий Пучков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне не интересно, чем занимается Юрий Дудь. Это, естественно, не юное дарование, которое само вылезло, а это как раз человек, за которым стоит компания.

Пример, если я выкладываю ролик, допустим, в час дня, а к вечеру этот ролик набирает 100 тысяч просмотров, это по меркам таких людей, как Дудь, вообще ни о чём. Если к вечеру ролик 100 тысяч наберёт, это значит, что он в трендах Youtube, сразу в комментарии набегает куча посторонних людей, которые ко мне отношения не имеют.

Вот тут 100 тысяч просмотров, а там 10 миллионов, а это абсолютно нехарактерное явление, так не бывает. Если за какой-то длительный промежуток столько просмотров, то – да. А если сразу и резко – так не бывает.

Я не к тому, что там что-то незаконно накручено, нет, просто там за деньги применяются специфические способы и методы продвижения. За деньги – это ключевое, и вот получаются такие результаты», – рассказал он.

Также публицист отметил, что через раскрученного Юрия Дудя – его руководство продвигает свою политическую повестку.

«Далее, имея такого раскрученного персонажа и такой раскрученный ресурс, начинается политика. СМИ кому-то принадлежат и продвигают только ту точку зрения, которая нужна владельцу.

Дальше начинаются какие-то идиотские фильмы типа: «Колыма – родина нашего страха», бред сумасшедшего, откровенные идеологические помои.

Либо поездки по Калифорнии и рассказы с единственной целью: «Посмотрите, как в США благообразно, там хорошо. А здесь нехорошо, здесь юный талант не имеет никаких перспектив, в этой Рашке», и дальше этот примитив: «Владимир Путин должен уйти, и тогда всё будет хорошо». С моей точки зрения, подростковый бред», – подчеркнул публицист.

Блогер добавил, что творчество Дудя нравится детям, потому что он показывает красивую картинку, не объясняя причинно-следственные связи.

«Когда ты говоришь, как хорошо в Европе и при это не объясняешь почему там так хорошо, забыв рассказать, что Западная Европа пол тысячи лет грабила весь земной шар, стаскивая туда все деньги.

С моей точки зрения – абсолютно не серьёзно. Является ли это для детей интересным? Да, безусловно. Для детей, то что делает Юрий Дудь, интересно, они с восторгом это смотрят. Лично мне не интересно», – резюмировал Пучков.