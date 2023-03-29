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Конфликт на Украине может закончиться только после физического уничтожения бандеровцев, либо после их денацификации и обратного обрусения.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бывший лидер киевского Антимайдана, журналист Юрий Кот, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У войны до последнего украинца есть два пути. Один путь – это действительно физическое уничтожение мужского населения Украины. А другой путь – более сложный, он имеет отношение к истории. Украинцы перестанут существовать тогда, когда вспомнят, что они русские – исторически, по крови. И станут русскими по духу», – сказал Кот.

Он подчеркнул, что если такое произойдёт, то Украина может сразу повернуться против стран западного блока.

«А это очень страшное развитие истории для Запада. Потому что, вспомнив, что они русские, они могут примкнуть в штыки к нашим ребятам. И, например, раздерибанить Польшу», – резюмировал журналист.