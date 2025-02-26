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Сейчас украинство как болезнь достигло своей пиковой формы, выражая свой смысл в отречении от всего русского.

Об этом на телеканале «Спас» заявил журналист, экс-ведущий киевского Антимайдана Юрий Кот, ныне декан факультета медиакоммуникаций МГИК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинство – это болезнь южной части русского народа, которой нас заразили в своё время поляки, разработав эту идеологему. Уж простите, но я никак не могу по-другому относиться к выдумкам, как говорил о своей разработке Пантелеймон Кулиш, придумавший фактически и оформивший в форму малороссийское наречие, которое потом было названо украинским языком. Это болезнь, которую потом реализовали большевики за счёт политики насильственной коренизации русского народа, южной его части, оформив, искусственно нарезав границы Украинской ССР. И фактически за три поколения, за две трети столетия промыв мозги южнорусским людям настолько, что они перестали себя ассоциировать с русскими и начали называть себя украинцами – как нечто лучшее, чем русские», – сказал Кот.