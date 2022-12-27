Юрий Кот заявил о небывалом разгуле коррупции на новых территориях России

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На недавно присоединенных к России территориях царит небывалый разгул коррупции – «воруют как в последний раз», утверждает в своем блоге экс-ведущий киевского Антимайдана Юрий Кот.

«Среди нынешнего руководства освобождённых и присоединённых земель есть ворьё несусветное», – пишет он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Автор блога даёт понять, что обвиняет в коррупции «варягов», приехавших в администрации новых территорий:

«С чем сравнить дикое «распиливание» бюджета на недавно присоединённых территориях? Очевидно, некоторым «эффективным менеджерам», туда понаехавшим, наплевать не только на них, но и на саму Россию. Их интересует исключительно собственный достаток. «Люди в теме» об этом ответственно свидетельствуют. Ну а президента, видимо, об этом плохо информируют. Это подтверждают и мои источники, например, в Запорожской области. После проведения целого ряда мероприятий «рейдерские» захваты местных предприятий и объектов недвижимости прекратились. Да и откровенно делить уже нечего, всё разложили. Нормальные высококлассные специалисты из Москвы и других городов Большой Земли ехать в этот бедлам не хотят, какие бы деньги им ни обещали. Местная администрация больше боится диверсий и ракетных ударов из Украины, чем наказания со стороны Москвы. Население всё это видит. Сами понимаете, что люди думают», – пишет Кот.

Он уточняет:

«Прошу понять меня верно. Я не говорю, что всё руководство всех освобождённых территорий не чисто на руку. Но, к сожалению, есть и такие. Спросите у местного населения», – резюмировал автор.