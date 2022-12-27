Юрий Кот заявил о небывалом разгуле коррупции на новых территориях России

27.12.2022  14:29 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
Просмотров: 937
 
Дзен, Коррупция, Новороссия, Россия


На недавно присоединенных к России территориях царит небывалый разгул коррупции – «воруют как в последний раз», утверждает в своем блоге экс-ведущий киевского Антимайдана Юрий Кот.

«Среди нынешнего руководства освобождённых и присоединённых земель есть ворьё несусветное», – пишет он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

На недавно присоединенных к России территориях царит небывалый разгул коррупции – «воруют как в...

Автор блога даёт понять, что обвиняет в коррупции «варягов», приехавших в администрации новых территорий:


«С чем сравнить дикое «распиливание» бюджета на недавно присоединённых территориях?

Очевидно, некоторым «эффективным менеджерам», туда понаехавшим, наплевать не только на них, но и на саму Россию. Их интересует исключительно собственный достаток. «Люди в теме» об этом ответственно свидетельствуют. Ну а президента, видимо, об этом плохо информируют.

Это подтверждают и мои источники, например, в Запорожской области. После проведения целого ряда мероприятий «рейдерские» захваты местных предприятий и объектов недвижимости прекратились. Да и откровенно делить уже нечего, всё разложили. Нормальные высококлассные специалисты из Москвы и других городов Большой Земли ехать в этот бедлам не хотят, какие бы деньги им ни обещали. Местная администрация больше боится диверсий и ракетных ударов из Украины, чем наказания со стороны Москвы. Население всё это видит. Сами понимаете, что люди думают», – пишет Кот.

Он уточняет:

«Прошу понять меня верно. Я не говорю, что всё руководство всех освобождённых территорий не чисто на руку. Но, к сожалению, есть и такие. Спросите у местного населения», – резюмировал автор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть