Юрий Лоза раздолбал кастрюлеголовых по полной программе

01.02.2019, Москва, Максим Карпенко

Население Украины само разорило свою страну, а когда осознало это, стало обвинять во всех бедах Россию. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» заявил российский артист Юрий Лоза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, украинская экономика будет лишь ухудшаться, пока это не приведет к социальному взрыву в стране.

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«Нам сложно объяснить украинцам, что они сами съели своё сало. А у них логика какая: если сала нет, значит, его сожрали москали. В 91-м г. экономический потенциал Украины был сопоставим с потенциалом Германии. Там была самая сильная армия, самое передовое вооружение на всём постсоветском пространстве.

Но к 2014 г. (ещё до майдана, воссоединения России с Крымом и военного конфликта на Донбассе) Украина продала или разрушила всё, что только можно. Украинцы сами разбазарили свою страну. И поэтому майдан потребовался для того, чтобы на кого-нибудь перевести стрелки. Перевели на Россию. Экономика Украины будет ухудшаться до определённого момента, а потом будет социальный взрыв, который легко управляется. Тут есть два пути: либо они поймут, что сами виноваты, и начнут исправлять свои ошибки, либо, найдя крайнего, полезут воевать», – заявил Лоза.

Ранее Лоза назвал президента Украины «педерастом», который должен возглавить колонны представителей сексуальных меньшинств.