Юрий Лоза резко ответил белорусским самостийникам

15.04.2021, Москва, Максим Карпенко

У поборников белорусской самостийности нет никаких оснований требовать от жителей России называть бывшую советскую республику «Беларусью» вместо «Белоруссии».

Об этом в своем блоге заявил известный советский и российский артист Юрий Лоза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выложил пост на смерть бывшего солиста Песняров». Среди многочисленных прочих, выделил комментарий некоего господина Козлова: «Спасибо, Юрий за добрые слова, но страна Леонида Борткевича называется Беларусь». Это к чему, позвольте спросить? Это о чём?

Неужели непонятно, что в России называют и будут называть эту республику так, как называли её испокон веков. Да и сам Лёня, когда пел по-русски «Молодость моя – Белоруссия» не испытывал никакого дискомфорта, хотя был этническим белорусом и родился в Минске. И он же в песне на родном языке именовал свою страну – Беларусь, как принято в национальной традиции.

Когда Стинг в песне «Russians» произносит слово «Раша», это ни у кого не возникает протеста – таким видят название нашей страны во всём англоязычном мире.

Насколько мне известно, ни один житель Поднебесной никогда не упрекнул ни одного россиянина в том, что тот называет его страну Китаем, а ведь сами китайцы именуют свою страну 中國, что нам слышится как «Чжунго».

Пожалуй, нигде в мире этой проблемы нет, и только у наших ближайших соседей то тут, то там вдруг возникают к нам какие-то претензии – мол, недостаточно уважительно относимся к их национальным амбициям. Я думаю, им пора бы уже перестать искать крамолу там, где её и в помине нет. И хочется добавить – скромнее надо быть, братцы», – заявил Лоза.