Юрий Лоза упрекнул Одессу в отсутствии сопротивления

04.05.2019, Москва, Михаил Рябов

Музыкант Юрий Лоза считает, что в пятую годовщину массового убийства горожан в Доме профсоюзов большинство жителей Одессы продемонстрировали покорность установившемуся националистическому режиму.

Об этом Лоза написал в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Весь вчерашний день в сети был посвящён страшной трагедии, произошедшей в Одессе пять лет назад. Все неравнодушные люди поминали невинно убиенных и погибших в огне Дома Профсоюзов, а также грозили палачам неминуемой карой небесной.

И только сам миллионный город-герой Одесса отреагировал более, чем скромно. Мало того, по улицам «жемчужины у моря» опять нагло и бесцеремонно промаршировали немногочисленные нацики. И никто не попытался их разогнать, никто не ушёл в партизаны, ни один «ворошиловский стрелок» не прикупил винтовку.

Ну да, были родственники пострадавших на месте расправы, какие-то люди говорили о грядущем расследовании, однако в это не очень верится. Создаётся впечатление, будто одесситы в массе своей считают, что пять лет назад ничего особенного не произошло. По крайней мере, так это видится отсюда. Или мне это кажется?» – написал Лоза.

«Тысячи ушли в ополчение, это раз. Некоторые попытались совершить правосудие сами – это два. Один их – сидит сейчас в тюрьме и его никто не включает в списки на обмен даже», – не согласился работающий в Донбассе военкор Сергей Белоус.

«Для одесситов в массе 2 мая – черный день, да, есть гниль, которая радуется, но это очень низкий процент, на уровне 3..5%. Вы видите смысл прыгать на завозных клоунов с факелами, которых крышует служба безопасности и охраняет полиция? Это чтобы упаковали людей и посадили на СИЗО? Да, тогда круть конечно, картинка для СМИ будет, Соловьев и подобные ему пару передач снимут незабудем-непростим. И на этом вся поддержка закончится, а люди присядут на годы, кто-то их семьям поможет? Всё о помощи и поддержке усвоили в 2014-2015 году», – пояснил отсутствие протестов одессит Андрей Пронченко.