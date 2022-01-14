Юрист: Количество русских, желающих покинуть Казахстан, резко возросло

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Русские будут продолжать покидать Казахстан еще более высокими темпами и перебираться в Россию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», Комсомольской правде заявил юрист Юлия Лазарева, родившаяся в Казахстане, но в итоге переехавшая в Новосибирск и помогающая теперь русским покинуть эту страну.

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«Русскоязычное население будет покидать Казахстан более высокими темпами. За последние несколько дней – с момента появления в Казахстане интернета – количество звонков от русскоязычных жителей Казахстана увеличилось раз в 20. Целый день мне звонят и пишут те, кто не собирался переезжать. Теперь люди ставят себе цель переехать, устроить в России детей на обучение – даже не только в вузы, но и в школы», – сказала Лазарева.

По ее словам, больше всего звонков поступает из Усть-Каменогорска, Петропавловска, Павлодара и Нур-Султана (Целинограда).

«Русскоязычные граждане опасаются притеснения по национальному признаку: русофобские настроения в Казахстане время от времени проявляются со стороны отдельных категорий коренного населения. Боятся, кроме этого, и повторения январских событий», – объясняет Лазарева.