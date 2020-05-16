Юрист-майданщик: Больше всего радуюсь санкциям против Эрмитажа

16.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина ввела ряд санкций против российских юридических и физических лиц, деятельность которых украинские правоохранители считают связанной с Крымом.

Указ об этом подписал президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, под санкции попали ряд российских музеев и учреждений культуры, среди которых Государственный Эрмитаж, Музей им. Пушкина, Южный региональный центр археологических исследований, Институт Археологии Крыма, музей-заповедник «Неаполь Скифский» и другие.

Также в списке санкций – ряд ВУЗов – МГУ им. Ломоносова, КФУ им. Вернадского, Тульский государственный педуниверситет, и так далее.

Также ограничения деятельности на территории Украины сроком на три года получили российские СМИ и соцсети. 28 медиокомпаний, среди которых НТВ, «Первый канал», сервисы Mail.ru, «Вконтакте», «Одноклассники» и другие не смогут распространять свой контент на территории Украины.

Санкции разрабатывались министерством по делам реинтеграции «временно оккупированных» территорий, сообщил в своем блоге начальник Управления по Крыму и Севастополю, бывший крымский адвокат-майдановец Сергей Мокренюк. По его словам, теперь Евросоюз и США должны ввести аналогичные санкции против предприятий из украинского списка на своей территории.

«Наконец-то президентом подписаны санкции, которые разработаны нами – нашим маленьким но смелым Управлением по вопросам АР Крым и г. Севастополя. Наверное, это самый интересный наш кейс. В очередной раз горжусь своей командой. Мы ковырялись с этими учреждениями днем и ночью, несколько месяцев искали доказательства их деятельности, полные реквизиты..

Больше всего я рад за Эрмитаж. Верю, что наши коллеги в МИД должным образом отработают в ЕС и Штатах. Теперь действительно мы должны говорить с иностранными партнерами о поддержке Украины и применения ими санкций против российских музеев, разрушающих украинское наследие в Крыму… Ермак выступил за санкции ЕС и США против РФ до полного возврата Украине всех территорий, включая Крым», – написал Мокренюк.

По мнению юриста-международника, «экс-представителя президента Украины в АРК» Бориса Бабина, больше всего от санкций может пострадать активы Эрмитажа на Западе.

«Такие предложения впервые предоставлялись Представительством Президента в АРК в 2018 году, основание санкций – организация этими и другими структурами археологических раскопок в Крыму, вывоз ценностей в РФ. Эти инициативы и все представленные доказательства и обоснования два года блокировали Минкульт и Минвот (министерство временно оккупированных территорий), но сейчас есть положительный результат. Теперь стоит ожидать распространения на Эрмитаж и т.д. и санкций цивилизованных стран мира», – написал Бабин в своем блоге.