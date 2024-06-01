Юрист: Мигрантов из Средней Азии нужно заменить дисциплинированными бригадами из Северной Кореи

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Дефицит трудовых ресурсов решается как за счет повышения зарплат, так и за счет привлечения мигрантов из стран с дисциплинированным населением. Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал аналитик и юрист Павел Селекзянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Буквально на этой неделе зарубежные СМИ говорили, что в Алабуге на военном заводе трудятся африканцы. Это правда, они трудятся на предприятии, где собирают беспилотники. В Москве огромное количество в ЖКХ сейчас работает кубинцев, корейцев – никаких проблем нет», – подчеркнул обозреватель.

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По его словам, в Северной Корее экспорт рабочей силы за рубеж является частью государственной политики.

«У них есть государственные компании, которые заключают контракты с крупными компаниями. Они по всей Азии работают – это и сфера ЖКХ, и строительства, вплоть до того, что у них сеть фастфудов там есть. Там работают северокорейцы, они приезжают вахтой, группами по 10-20 человек. У них есть старший, соответственно, товарищ из Компартии. Они приезжают на полгода, вахту отработали, все вместе уехали. Их не видно и не слышно», – указал Селекзянов.

Что касается трудовых мигрантов из Узбекистана, Киргизстана и Таджикистана, то качество такой рабочей силы вызывает большие сомнения.

«Здесь ещё большой вопрос, кто нам на самом деле едет. Потому что человек, который на Родине может нормально зарабатывать и нормально себя чувствует, за границу работать не поедет. Только если вы какой-то действительно уникальный специалист, и вам предложили работу в высшей сфере. Но вы меня извините, это не уровень тех, кто приезжает из Средней Азии», – заключил эксперт.