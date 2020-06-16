Юрист не верит, что наркоторговец и убийца Стерненко сядет

16.06.2020, Киев, Игорь Петров

Экс-лидер одесского «Правого сектора» Сергей Стерненко, которому было предъявлено подозрение в убийстве, не будет осужден поскольку это далеко не первое его серьезное преступление и все предыдущие остались без последствий.

Об этом в эфире телеканала «NEWSONE» заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При этой власти он не сядет. Рассмотрение дела по сути – это годы. Подозрение – это первоначальный процессуальный документ, который просто меняет статус человека. И, наоборот, дает ему дополнительные права. А случай со Стерненко, где мера пресечения будет легкая как пух и поцелуй матери, он будет на свободе. Это ничего не значит.

Он с 2014 года обвиняется государством Украина, он в 2014 году совершал действия, направленные на торговлю наркотиками. Уже 2020 год, все хорошо. Где приговор? Нет приговора. Он в 2015 году похитил человека вместе с соучастником, бил, стрелял в него, возил, пытал плоскогубцами. В результате ограбил на 300 гривен. В 2015 году. Уже 2020 год. Где приговор? Нет. Дальше были массовые беспорядки в Одессе. В 2018 году он убил человека. Где приговор? Нет приговора.

Скорее произойдет колонизация Марса, чем при этой власти Стерненко ответит по закону. При этой власти – нет», – резюмировала юрист.