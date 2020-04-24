Юрист обосновала колониальный статус Украины

24.04.2020, Киев, Игорь Петров

Все ключевые посты в Украине занимают иностранцы, которые получают миллионы за контроль финансовых потоков и кадровые назначения.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Центральные ключевые органы, влияющие на нашу власть, представлены и возглавлены иностранцами или их ставленниками. Само НАБУ создавалось как орган, потому что требование о его создании было внесено в меморандум МВФ. Вся эта инфраструктура работает не на украинцев, потому что она создавалась не украинцами и не для них. И во всех остальных органах то же самое.

В Нацбанке так и не появились за год новые лица Зеленского, как и в НАК «Нафтогазе», «Укрэнерго», «Укгидроэнерго», «Укрпочте». Более чем в 40 украинских компаниях наблюдательные советы возглавляются иностранцами или практически состоят из них. Они получают миллионы за практически свое отсутствие в Украине, контроль над бюджетами и кадровыми назначениями в этих органах.

Кто помогает отбирать судей высших судов? Кто делал реформы для ГПУ? Разве не иностранцы? Мы реально колониальная страна. Самые ключевые вопросы у нас решают иностранцы. И самые ключевые затраты у нас из бюджета – это возврат долгов и обслуживание спекулятивной пирамиды иностранцев, а не украинцев. Эта политика предыдущего президента принята на вооружение Зеленским», – заявила Лукаш.