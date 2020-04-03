Юрист рассказал, как боевики АТО творят беззаконие в судах Украины

03.04.2020, Киев, Игорь Петров

Неоднократные обещания властей Украины провести некие «судебные реформы», которые приблизят страну к стандартам Европы, – пыль в глаза. На деле, в украинских судах продолжается беззаконие, вердикты продаются, а при необходимости на служителей Фемиды натравливают боевиков под видом возмущенных «ветеранов АТО».

Об этом в эфире программы «Без протокола» телеканала КРТ заявил экс-депутат, член Высшего совета юстиции Валерий Бондик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это не реформы, это попытки оправдаться перед донорами, спонсорами, МВФ. Я не знаю, перед кем они хотят еще оправдываться. Не все реформаторы еще ушли на свалку истории. Все они пытались поменять фасад.

Офис генерального прокурора мы уже среди юристов называем ОГПУ, не хватало еще НКВД и КГБ. Не так важно, как он будет называться, важно, какие законы он будет писать, подавать предложения.

На любой суд по звонку приходят люди, которые выдают себя за участников боевых действий, надевают этот «рыбачий костюм», и указывают судьям – вон он преступник, его надо судить и посадить. А как же презумпция невиновности?

У некоторых судей есть понятие ценника. Слушают дела два раза в неделю в районных судах. А остальное время, чем они занимаются? Они путешествуют. Есть средства для путешествий. Есть и другие, система жива и здорова потому, что они есть», – заявил Бондик.